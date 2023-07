“No me voy a morir hasta encontrar a mi hijo”, repite Hilda Lavizzari hace 31 años, desde que su hijo Paulo Christian Guardati, de 21 años, fue visto por última vez cuando caminaba esposado y custodiado por un policía de civil por un boulevard del barrio La Estanzuela, en Godoy Cruz. Pasaron 31 años y no se sabe dónde está su cuerpo, aunque una nueva pesquisa trae esperanzas a su madre de 80 años.