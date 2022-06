Un incendio causó pérdidas casi totales en el complejo turístico Hostal de los Andes

Según datos extraoficiales, se vieron afectados dos salones, uno principal y otro menor de los complejos, las oficinas y un depósito del Hostal de los Andes.

►TE PUEDE INTERESAR: El detalle del millonario robo en el barrio Palmares: dólares, joyas y relojes Rolex

https://twitter.com/MATIPASCUALETTI/status/1539318875992403970 Así quedó la parte del salón del Hostal de Los Andes que se incendió hace una hora.@radionihuil pic.twitter.com/tTXVrR2wEN — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) June 21, 2022

El llamado de emergencia llegó pasadas las 13.45, y los Bomberos de Guaymallén desplazaron tres dotaciones, que se sumaron a los Bomberos Voluntarios de Maipú y del Cuartel Central, con el apoyo hídrico de la Municipalidad de Guaymallén.

Embed

En el lugar, Lateral Sur del Acceso Este al 10500, trabajaron dotaciones de los bomberos del Cuartel Central y de los Voluntarios de Guaymallén. También llegó hasta el lugar personal de la empresa distribuidora de gas natural Ecogas y de Edemsa.

El salón principal de Hostal de los Andes era de gran tamaño y tiene una capacidad máxima autorizada para 280 personas, y su techo estaba construido de maderas. También, en el mismo espacio hay 16 cabañas, que no habrían sufrido daños considerables.

Embed

Pasadas las 16, aún los bomberos trabajaban en tareas de enfriamiento y remoción de escombros.

incendio-hostal-los andes-02 (1).jpg Se pudo apreciar desde la mano hacia el Oeste del Acceso Este (Ruta 7) el denso humo que surgía del predio incendiado en Guaymallén.

La tristeza del propietario

“Se destruyó todo, todo muy mal… Estoy mirando lo que ha quedado y es terrible, todo destruido”, comenzó a decir con mucha tristeza el dueño del predio, Fabián Manzur, en una entrevista de Radio Nihuil. Luego agregó: "Es una pena, ya que todos sabemos lo que cuesta mantenernos a los que tratamos de tener un emprendimiento, una empresa familiar. Tenemos muchos empleados, están todos acá, muy mal, llorando".

Manzur señaló que el incendio habrá comenzado en las oficinas. "Me dijeron los chicos de la cocina que comenzaron a sentir olor a quemado, y cuando fueron a las oficinas, estaba todo en llamas. Trataron de apagarlo con los matafuegos, pero ya no se podía hacer nada".

Luego continuó relatando: "Nosotros tenemos un gran techo de madera, que hicimos en los años 80, era lo más tractivo del salón, y una vez que agarró fuego no se pudo parar, junto a los cortinados".

"Hoy en día volver a construir esto es una utopía; es imposible" "Hoy en día volver a construir esto es una utopía; es imposible"

Manzur puntualizó que las llamas destruyeron las oficinas, un salón grande -el del techo de madera-, uno chico; un depósito y un quincho. "Gracias a Dios no llegó a las cabañas que tenemos", dijo resignado.

Sobre algunas versiones que indicaban alguna demora de los bomberos, el también presidente de la Asociación de Dueños de Salones de Fiestas de Mendoza, desmintió: "Quiero agradecer a todas dotaciones de bomberos que participaron, si no hubiera siso peor. Vinieron de Guaymallén, Maipú, Capital, la Provincia (Cuartel Central) la verdad que ha sido increíble el apoyo. No daban abasto, era fuego por todos lados".

Consultado sobre la cobertura de algún seguro que le permita levantar nuevamente el emprendimiento, se quejó: "Tengo un seguro. Pero todos sabemos lo que está pasando en Argentina. Cuando me den el importe, desde ya, no cubre lo que hay que hacer. Si estuviéramos en un país normal se podría. Para dar una idea, lo que paga el seguro no cubre ni el techo que tengo que hacer".

Para finalizar, contó una grave dificultad que tiene inminente. "Mañana me llega un grupo de chicos de Santa Fe. Ecogas me ha cortado –lógicamente el suministro de gas- y así no tengo cómo recibirlos", informó Manzur, que sumó: "Recién lo llamé al intendente de Las Heras (Daniel Orozco) y me ha prestado gentilmente lugar para recibir a esta gente que ya está en viaje. Los alojaremos en el Polimeni".