Un hombre y una mujer murieron ahogados en distintos espejos de agua este fin de semana

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, le rindió un sentido homenaje a Carlos Ponce. "Te vamos a recordar con lágrimas porque dejas un gran vacío", publicó.

Embed - Ulpiano Suarez on Instagram: " Te voy a extrañar Negro querido. Con @mglinares64, los Stones, te vamos a recordar con lágrimas porque dejás un gran vacío. Pero también te recordaremos con una sonrisa: escuchando el rock que te gustaba (por vos conocí a los Foo y mucho más), compartiendo una entrañita (nuestro menú), fumando un buen habano, hablando de la vida y de nuestras familias (lo orgulloso que estabas de tu esposa e hijas), planificando un viaje (al que por lo general yo no podía ir y vos igualmente el jueves me dijiste "Siempre te invitaremos") y pescando, que era lo que soñábamos poder hacer los tres hasta viejos. Dios quiso que de ahora en más nos acompañes desde otro lugar y estoy seguro que será asi. Hasta siempre @poncecarlosmarcos"