Una vez más las cámaras de seguridad permitieron dar con el autor de un delito que afectó a un bien público. Esta vez se trató de un hombre que fue detenido después de robar una señal de tránsito en la Ciudad de Mendoza, la cual estaba en el frente de su domicilio.
Un hombre sacó una señal de tránsito del frente de su casa y fue detenido tras un allanamiento
La Dirección de Tránsito de la Ciudad de Mendoza hizo la denuncia tras analizar un video donde se observa cómo el sujeto corta el cartel de prohibido estacionar