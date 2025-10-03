Un hombre sacó una señal de tránsito del frente de su casa y fue detenido tras un allanamiento

ciclistas vandalizaron un parador del metrotranvia

El delito en la Ciudad de Mendoza

Con las contundentes imágenes, la Dirección de Tránsito formuló la denuncia correspondiente.

Luego, con la intervención de la fiscalía de instrucción N°26, a cargo de Daniel Sánchez Giol, se concretó una allanamiento en la propiedad, donde se detuvo al hombre bajo el cargo de delito de robo agravado en poblado y en banda, conforme al artículo 166 del Código Penal.

Se le otorgó la libertad bajo palabra, en razón de que no tenía antecedentes penales, pero el proceso de instrucción seguirá el camino correspondiente para estos casos.

También se recuperó el cartel de la señal de tránsito, que consistía en un caño de hierro de 3 metros de largo, con un disco de chapa y la inscripción que alude al mensaje de "prohibido estacionar”.