Inicio Policiales Señales de tránsito
En la Ciudad de Mendoza

Un hombre sacó una señal de tránsito del frente de su casa y fue detenido tras un allanamiento

La Dirección de Tránsito de la Ciudad de Mendoza hizo la denuncia tras analizar un video donde se observa cómo el sujeto corta el cartel de prohibido estacionar

Por UNO
El momento en que el hombre corta el cartel de prohibido estacionar colocado en el frente de su domicilio.

El momento en que el hombre corta el cartel de prohibido estacionar colocado en el frente de su domicilio.

Tras analizar un video y realizar la posterior denuncia de la Dirección de Tránsito de Mendoza, un hombre fue aprehendido por robar una señal de tránsito que se encontraba ubicada en la puerta de su casa.

En la filmación se puede observar cómo este individuo, en compañía de otros dos hombres, corta el caño de la señal de tránsito con una herramienta -al parecer una amoladora- y luego la ingresa a la vivienda, ubicada en el Pasaje Las Petunias.

ciclistas vandalizaron un parador del metrotranvia

El delito en la Ciudad de Mendoza

Con las contundentes imágenes, la Dirección de Tránsito formuló la denuncia correspondiente.

Luego, con la intervención de la fiscalía de instrucción N°26, a cargo de Daniel Sánchez Giol, se concretó una allanamiento en la propiedad, donde se detuvo al hombre bajo el cargo de delito de robo agravado en poblado y en banda, conforme al artículo 166 del Código Penal.

Se le otorgó la libertad bajo palabra, en razón de que no tenía antecedentes penales, pero el proceso de instrucción seguirá el camino correspondiente para estos casos.

También se recuperó el cartel de la señal de tránsito, que consistía en un caño de hierro de 3 metros de largo, con un disco de chapa y la inscripción que alude al mensaje de "prohibido estacionar”.

Temas relacionados:

Te puede interesar