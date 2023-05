Un hombre quedó imputado y tras las rejas porque se cree que intentó robarse dos niños en Maipú

El caso tiene su complejidad porque tanto los medios como algunos comentarios en redes han enfatizado que el acusado era cartonero, sumando otro estigma sobre las personas que trabajan en el reciclaje y tareas afines.

barrio-procrear-maipu-secuestro.jpg El barrio Procrear de Maipú, donde se denunció el hecho que involucró a un hombre y una mujer por intentar llevarse a dos niños.

Sin embargo, el Ministerio Público ha encontrado motivos suficientes para que el acusado quede tras las rejas, a la espera de una posible audiencia de prisión preventiva.

El presunto "robo de niños" en Maipú

El miércoles por la mañana, un móvil de Canal 7 se acercó a la comisaría 10° de Maipú. Allí estaba haciendo la denuncia Cristina Tello, madre de uno de los nenes que asegura que se lo quisieron llevar. Ella, junto a otros vecinos persiguieron a la pareja sospechosa al activarse la alarma comunitaria, hasta que llegó personal policial.

Esa rápida reacción se produjo en el contexto de una inseguridad creciente; a tal punto que esa misma noche y la siguiente hubo movilizaciones en la entrada del barrio, sobre calle Cerro Juncal, para requerir mayor presencia de los uniformados en la zona.

Tello relató que "alrededor de las 8 de la tarde había un grupo de niños que se juntan todos los días a jugar. Un matrimonio o pareja, no lo sabemos bien, trató de llevarse a mi hijo por la fuerza. Los niños estaban jugando, cuando esas personas se acercaron y les ofrecieron golosinas para que se fueran con ellos. Los chicos pensaron que era una broma, cuando el hombre agarró de un brazo a mi hijo, por la fuerza, queriéndolo llevar al carro. Gracias a Dios, otro de los niños lo ayudó, y pudieron salir corriendo hacia un negocio. Gracias a eso mi hijo está conmigo".

maipu-intento-secuestro-tello.jpg Cristina Tello durante la entrevista con Canal 7.

Y completó: "Mi hijo llegó llorando a casa, diciendo '¡mamá, me quisieron llevar!'. No lo podía creer, pensé que era un chiste. Salgo corriendo, y hablo con la otra mamá y ella me dice que sí, que es verdad. Salimos todos a buscarlos, y los encontramos, gracias a Dios, a un par de cuadras de la casa. Llamamos a la Policía, hubo un accionar muy rápido y los detuvieron".

Luego la mamá del otro niño involucrado, el de 10 años, dio su versión: "Mi hijo dijo que primero pensaron que les estaba haciendo un chiste, pero entonces esta persona (el hombre de la pareja) lo agarró del brazo al nene más chiquito y lo tironeó, y mi nene se dio cuenta de que no era broma. Entonces mi hijo lo agarró al nene y lo tiró para atrás pero el hombre lo volvió a agarrar. Por eso mi hijo lo volvió a tirar del brazo al niño, se lo llevó y salieron corriendo al negocio. Dijo que el hombre siguió llamando a la nena que estaba con ellos".

Para finalizar su relato, la mujer cerró: "El hombre llamaba a la nena y la esposa le decía que se fueran, pero él insistía en llamarla, entonces no era un chiste… Con el grupo de la alarma del barrio comenzamos a comunicarnos, y así pudieron interceptarlos y se llamó a la Policía".

Sin dudas, la comunidad está sensibilizada y harta por los robos e incidentes que se vienen desarrollando. Y una de las grandes incógnitas a responder conforme avance la pesquisa es si el caso tiene que ver con un intento de sustracción de menores o con una suerte de paranoia que se está apoderando de algunos barrios del Gran Mendoza. Será tarea de la Justicia dilucidarlo.

