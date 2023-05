Fue detenida una pareja acusada de intentar llevarse a dos niños en el barrio Procrear de Maipú

También lo intentaron con una nena que estaba en el lugar, de acuerdo a sus propios testimonios.

► TE PUEDE INTERESAR: Tres delincuentes se metieron a una casa de Dorrego donde robaron 5.000 dólares y joyas de oro

Cristina Tello, la mamá de uno de los niños que denunció que lo habían querido llevar, dialogó con un móvil de Canal Siete en la puerta de la Comisaría 10, tras realizar la denuncia correspondiente. Ella, otra mamá y algunos vecinos alertados desde un grupo de Whatsapp de la alarma comunitaria, persiguieron a los sospechosos y los retuvieron hasta que intervino personal policial, que los trasladó a Oficina Fiscal 10.

Según el fiscal de Delitos No Especializados, Gabriel Blanco, "los aprehendidos aún no están imputados y por lo tanto no he definido la calificación legal de la causa".

maipu-intento-secuestro-tello.jpg

Según señalaron las madres de los niños involucrados y algunos vecinos, están muy preocupados por los hechos de inseguridad, y por ello este miércoles se autoconvocaron para manifestarse públicamente en la entrada del barrio, sobre la calle Cerro Juncal.

El testimonio de una mamá

Tello explicó que "alrededor de las 8 de la tarde había un grupo de niños que se juntan todos los días a jugar. Un matrimonio o pareja, no lo sabemos bien, trató de llevarse a mi hijo por la fuerza. Los niños estaban jugando, cuando esas personas se acercaron y les ofrecieron golosinas para que se fueran con ellos. Los chicos pensaron que era una broma, cuando el hombre agarró de un brazo a mi hijo, por la fuerza, queriéndolo llevar al carro. Gracias a Dios, otro de los niños lo ayudó, y pudieron salir corriendo hacia un negocio. Gracias a eso mi hijo está conmigo".

"Mi hijo llegó llorando a casa, diciendo '¡mamá, me quisieron llevar!'. No lo podía creer, pensé que era un chiste. Salgo corriendo, y hablo con la otra mamá y ella me dice que sí, que es verdad. Salimos todos a buscarlos, y los encontramos, gracias a Dios, a un par de cuadras de la casa. Llamamos a la policía, hubo un accionar muy rápido y los detuvieron", completó el relato Cristina.

Respecto a los aprehendidos, la maipucina detalló en la vereda de la comisaría de calle Padre Vázquez que "es una pareja que va prácticamente todos los días al barrio, juntan cartones. ¿Con qué intenciones actuaron? No lo sabemos, pero el hecho no lo podemos dejar así. Dos veces intentaron llevárselos, e incluso llamaban a una nena que estaba ahí, y le decían 'venite con nosotros'. Todos los niños dicen lo mismo, o sea que no es un chiste. No lo podemos permitir. Hay mucha inseguridad en el barrio y esto no es la primera vez que pasa".

Para concluir, Tello aportó: "Hay robos, el otro día apuñalaron a un vecino, quisieron secuestrar a un bebé de un año, por eso este miércoles nos reunirnos los vecinos del barrio para pedir más seguridad".

"El hombre llamaba a la nena"

Para darle más valor a los testimonios aportados, la mamá del otro niño involucrado, el de 10 años, contó su versión: "Mi hijo dijo que primero pensaron que les estaba haciendo un chiste, pero entonces esta persona (el hombre de la pareja) lo agarró del brazo al nene más chiquito y lo tironeó, y mi nene se dio cuenta de que no era chiste. Entonces mi hijo lo agarró al nene y lo tiró para atrás pero el hombre lo volvió a agarrar. Por eso mi hijo lo volvió a tirar del brazo al niño, se lo llevó y salieron corriendo al negocio. Dijo que el hombre siguió llamando a la nena que estaba con ellos".

Para finalizar su relato, detalló: "El hombre llamaba a la nena y la esposa le decía que se fueran, pero él insistía en llamarla, entonces no era un chiste… Con el grupo de la alarma del barrio comenzamos a comunicarnos, y así pudieron agarrarlos y se llamó a la Policía".

►TE PUEDE INTERESAR: Un adolescente fue detenido tras robar en una farmacia de Godoy Cruz: su cómplice logró escapar