Un hombre con prisión domiciliaria y pulsera electrónica, salió en su moto, se accidentó y murió

Se trata de Jesús Federico Aveiro, de 39 años, conocido como Rata. A pesar de estar con prisión domiciliaria, pasadas las 4 de este jueves circulaba en su moto hasta que se cayó en una calle interna del barrio San Pedro, en San Martín. Cuando la Policía llevó al lugar vio al hombre tendido en el asfalto con severas lesiones.

accidentes en mendoza san martin detenido con pulsera 2.jpg Jesús Federico Aveiro, de 39 años, tenía prisión domiciliaria y una pulsera electrónica para controlar su ubicación.

Lo llamativo para los efectivos fue que solo encontraron un espejo, el asiento y plásticos rotos, pero no la moto. Mientras esperaban a la ambulancia para asistir al herido, llegó una mujer de 44 años en una Ford Ranger quien dijo ser su ex esposa y que fue hasta allí porque el hijo de ambos le había pedido ayuda.

Cargaron a Aveiro a la camioneta y lo trasladaron rápidamente hacia el Hospital Perrupato, donde fue asistido por los médicos de guardia que confirmaron que el hombre estaba sin signos vitales, por lo que les informaron a los familiares que había muerto.

Mientras tanto, los pesquisas verificaron que el hijo de la víctima, junto a un amigo, habían guardado la moto Motomel 110 cc. en su casa.

Tenía prisión domiciliaria, pero salía igual

Jesús Federico Aveiro, más conocido como el Rata, estaba con prisión domiciliaria en su casa del barrio San Pedro, de San Martín desde agosto del 2022. Estaba con pulsera de monitoreo para saber su ubicación, y su madre era quien debía controlar que él no saliera de la vivienda.

Para este beneficio pagó una fianza de $300.000, y se comprometió a iniciar inmediatamente un tratamiento psicológico y psiquiátrico, y presentar los certificados todos los meses ante el Ministerio Público Fiscal, no salir de su domicilio, presentarse cuando se lo citara ante la justicia, no tener contacto de ninguna manera con las personas que estaban involucradas en la misma investigación que él, y no entorpecer la causa.

accidentes en mendoza san martin detenido con pulsera 3.jpg La madre de Aveiro era la encargada de controlar que su hijo cumpliera con las medidas impuestas por la justicia.

La causa por la que era investigado ocurrió en diciembre del 2020, cuando cómplices del sospechoso alquilaron una máquina retroexcavadora con la excusa de realizar la limpieza de un terreno en Guaymallén. Cuando el dueño de la máquina llegó al lugar, fue rodeado por los asaltantes, quienes lo maniataron, lo subieron a un auto a la fuerza y lo abandonaron en Lavalle.

Según los investigadores, Jesús Aveiro y su hermano eran los encargados de esconder la retroexcavadora y venderla lo más rápido posible a un tercero.