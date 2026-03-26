Un hombre de 38 años falleció y otro de 34 está gravemente herido por accidentes vinculados a la construcción. Ambos casos ocurrieron en Godoy Cruz durante la mañana de este jueves.
Un hombre murió aplastado por un poste y otro cayó desde 6 metros en la misma mañana en Godoy Cruz
La víctima fatal tenía 38 años y descargaba rollizos cuando uno le cayó en la cabeza. El otro, un obrero, está en estado crítico
La víctima fatal murió en calle Almafuerte 735, del departamento del Oeste, cuando se le cayó un poste de 8 metros que le aplastó el cráneo.
Según la información policial, el hombre descargaba rollizos de una camioneta y en un descuido uno de los palos cayó de forma accidental sobre su cabeza y quedó inconsciente sobre la calzada.
La Oficina Fiscal desplazó a la Policía Científica al lugar de hecho para recabar pericias.
El hombre de 34 está grave luego de que se le caiga un andamio en una obra en construcción
Un obrero de 34 años se cayó desde un andamio en una obra en construcción en calles Pascual Segura y Benjamín Matienzo, de Godoy Cruz.
La víctima trabajaba a 6 metros y al intentar colocar una nueva línea de andamios, resbaló y cayó al suelo.
Los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) lo asistieron y diagnosticaron con estado crítico y fracturas en brazo y pierna izquierda por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.