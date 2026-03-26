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Día trágico

Un hombre murió aplastado por un poste y otro cayó desde 6 metros en la misma mañana en Godoy Cruz

La víctima fatal tenía 38 años y descargaba rollizos cuando uno le cayó en la cabeza. El otro, un obrero, está en estado crítico

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El hombre de 34 años está en estado crítico en el Hospital Central. El de 38 falleció en el lugar. Ambos ocurrieron en Godoy Cruz. Foto ilustrativa.

El hombre de 34 años está en estado crítico en el Hospital Central. El de 38 falleció en el lugar. Ambos ocurrieron en Godoy Cruz. Foto ilustrativa.

Un hombre de 38 años falleció y otro de 34 está gravemente herido por accidentes vinculados a la construcción. Ambos casos ocurrieron en Godoy Cruz durante la mañana de este jueves.

La víctima fatal murió en calle Almafuerte 735, del departamento del Oeste, cuando se le cayó un poste de 8 metros que le aplastó el cráneo.

Según la información policial, el hombre descargaba rollizos de una camioneta y en un descuido uno de los palos cayó de forma accidental sobre su cabeza y quedó inconsciente sobre la calzada.

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Cuando llegaron los médicos el hombre ya había fallecido.

Cuando llegaron los médicos el hombre ya había fallecido.

La Oficina Fiscal desplazó a la Policía Científica al lugar de hecho para recabar pericias.

El hombre de 34 está grave luego de que se le caiga un andamio en una obra en construcción

Un obrero de 34 años se cayó desde un andamio en una obra en construcción en calles Pascual Segura y Benjamín Matienzo, de Godoy Cruz.

La víctima trabajaba a 6 metros y al intentar colocar una nueva línea de andamios, resbaló y cayó al suelo.

hospital central
El hombre cayó desde 6 metros y está en estado crítico en el Hospital Central.

El hombre cayó desde 6 metros y está en estado crítico en el Hospital Central.

Los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) lo asistieron y diagnosticaron con estado crítico y fracturas en brazo y pierna izquierda por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

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