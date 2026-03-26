Un hombre murió aplastado por un poste y otro cayó desde 6 metros en la misma mañana en Godoy Cruz

ambulancia mendoza Cuando llegaron los médicos el hombre ya había fallecido.

La Oficina Fiscal desplazó a la Policía Científica al lugar de hecho para recabar pericias.

El hombre de 34 está grave luego de que se le caiga un andamio en una obra en construcción

Un obrero de 34 años se cayó desde un andamio en una obra en construcción en calles Pascual Segura y Benjamín Matienzo, de Godoy Cruz.

La víctima trabajaba a 6 metros y al intentar colocar una nueva línea de andamios, resbaló y cayó al suelo.

hospital central El hombre cayó desde 6 metros y está en estado crítico en el Hospital Central.

Los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) lo asistieron y diagnosticaron con estado crítico y fracturas en brazo y pierna izquierda por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central.