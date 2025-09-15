Una mujer y sus 3 hijos fueron obligados por un hombre a subirse a un micro para viajar hacia Mar del Plata. El hermano de la víctima alertó sobre lo que ocurría al 911 y aportó todos los datos necesarios. Antes que salieran de la provincia, la Policía montó un operativo, puso a salvo a la mujer y a sus hijos, mientras que el presunto autor quedó detenido a disposición de la Justicia.
Fue detenido en Mendoza al querer secuestrar a una mujer con sus 3 hijos y sacarlos de la provincia
Tras ser secuestrados, un llamado al 911 alertó que las víctimas viajaban hacia Mar del Plata en micro contra su voluntad. El presunto autor quedó detenido