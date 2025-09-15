Inicio Policiales detenido
Desaguadero

Fue detenido en Mendoza al querer secuestrar a una mujer con sus 3 hijos y sacarlos de la provincia

Tras ser secuestrados, un llamado al 911 alertó que las víctimas viajaban hacia Mar del Plata en micro contra su voluntad. El presunto autor quedó detenido

Por UNO
La familia que viajaba hacia Mar del Plata contra su voluntad fue rescatada en Desaguadero

La familia que viajaba hacia Mar del Plata contra su voluntad fue rescatada en Desaguadero, mientras que un hombre fue detenido.

Una mujer y sus 3 hijos fueron obligados por un hombre a subirse a un micro para viajar hacia Mar del Plata. El hermano de la víctima alertó sobre lo que ocurría al 911 y aportó todos los datos necesarios. Antes que salieran de la provincia, la Policía montó un operativo, puso a salvo a la mujer y a sus hijos, mientras que el presunto autor quedó detenido a disposición de la Justicia.

Ocurrió durante el fin de semana, cuando la mujer y sus 3 hijos fueron subidos a un micro con destino a Mar del Plata, a pesar que no era su deseo. Un hombre era el autor de querer sacar a esa familia de Mendoza contra su voluntad.

El hombre que obligó a una mujer y sus hijos a viajar a Mar del Plata quedó detenido a disposición de la Justicia.

Un hermano de la mujer fue quien llamó al 911, alertó sobre lo que ocurría. Dijo que viajaban en un micro de Andesmar, del cual dio detalles para identificarlo. Con esa información la Policía organizó un operativo y en La Paz, en el arco Desaguadero fue donde los efectivos de la Comisaría 51 detuvieron la marcha del micro y se subieron para verificar la situación.

Tomaron contacto con la mujer y le preguntaron si viajaba contra su voluntad. A pesar del miedo que tenía priorizó resguardar a sus hijos y le confirmó a la Policía todo lo que pasaba.

El hombre quedó detenido y los secuestrados fueron protegidos

Inmediatamente bajaron a las víctimas y las resguardaron. Además, corroboraron que los menores estaban bien y fuera de peligro. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad del Ministerio de Seguridad:

Mientras, los policías identificaron al hombre que había obligado a la mujer y a los chicos a viajar, y también lo bajaron de la unidad. Una vez que sacaron sus pertenencias, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia para investigar a fondo sobre lo ocurrido.

