Fue detenido en Mendoza al querer secuestrar a una mujer con sus 3 hijos y sacarlos de la provincia

Un hermano de la mujer fue quien llamó al 911, alertó sobre lo que ocurría. Dijo que viajaban en un micro de Andesmar, del cual dio detalles para identificarlo. Con esa información la Policía organizó un operativo y en La Paz, en el arco Desaguadero fue donde los efectivos de la Comisaría 51 detuvieron la marcha del micro y se subieron para verificar la situación.

Tomaron contacto con la mujer y le preguntaron si viajaba contra su voluntad. A pesar del miedo que tenía priorizó resguardar a sus hijos y le confirmó a la Policía todo lo que pasaba.

El hombre quedó detenido y los secuestrados fueron protegidos

Inmediatamente bajaron a las víctimas y las resguardaron. Además, corroboraron que los menores estaban bien y fuera de peligro. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad del Ministerio de Seguridad:

Embed - Controles Unificados: la Policía evitó que una familia sea trasladada fuera de Mendoza

Mientras, los policías identificaron al hombre que había obligado a la mujer y a los chicos a viajar, y también lo bajaron de la unidad. Una vez que sacaron sus pertenencias, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia para investigar a fondo sobre lo ocurrido.