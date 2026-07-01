Un control de rutina de Gendarmería Nacional terminó con el secuestro de 27 kilos de cocaína ocultos en el tanque de nafta de un auto y la detención de un hombre y una mujer que viajaban desde Salta hacia la localidad bonaerense de Villa Ballester.
Un fuerte olor los delató: cayó una pareja con 27 kilos de cocaína escondidos en el tanque de nafta del auto
Gendarmería halló 25 paquetes de droga escondidos en un Chevrolet Prisma que viajaba hacia Buenos Aires. Dos detenidos tras el hallazgo de cocaína
Durante el operativo, los gendarmes detuvieron la marcha de un Chevrolet Prisma para realizar un control de documentación. Sin embargo, al acercarse al auto advirtieron un fuerte olor a combustible que provenía del interior del habitáculo, un detalle que despertó las primeras sospechas.
Al inspeccionar el rodado, los uniformados detectaron además que los tornillos de sujeción del tanque de combustible presentaban signos de haber sido manipulados recientemente.
Cocaína escondida en el tanque de combustible y dos detenidos
Ante esos indicios, el personal de Gendarmería se comunicó con la Unidad Fiscal Federal de Salta para solicitar autorización y profundizar la inspección del auto.
Con la presencia de testigos, los efectivos desmontaron el tanque de combustible y encontraron en su interior 25 paquetes con características similares a las utilizadas para el transporte de estupefacientes.
Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que la carga contenía un total de 27 kilos de cocaína.
Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, el hombre y la mujer que viajaban en el vehículo quedaron detenidos. Además, se ordenó el secuestro de la droga, del Chevrolet Prisma utilizado para el traslado, de tres teléfonos celulares y de dinero en efectivo.
La investigación continúa para determinar el origen de la carga y establecer si los detenidos integraban una organización dedicada al transporte y distribución de estupefacientes entre el norte argentino y la provincia de Buenos Aires.
El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 45 “Salta”, que prestaban servicio en la base de la Patrulla “El Naranjo”, ubicada en el kilómetro 1.438, sobre la intersección de las rutas nacionales 9 y 34.