Un fuerte olor los delató: cayó una pareja con 27 kilos de cocaína escondidos en el tanque de nafta del auto

Parte de la cocaína hallada en el tanque de nafta de un auto. Foto: Gendarmería Nacional

Cocaína escondida en el tanque de combustible y dos detenidos

Ante esos indicios, el personal de Gendarmería se comunicó con la Unidad Fiscal Federal de Salta para solicitar autorización y profundizar la inspección del auto.

Con la presencia de testigos, los efectivos desmontaron el tanque de combustible y encontraron en su interior 25 paquetes con características similares a las utilizadas para el transporte de estupefacientes.

Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que la carga contenía un total de 27 kilos de cocaína.

El tanque de combustible que fue utilizado para esconder 25 paquetes de cocaína. Foto: Gendarmería Nacional

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, el hombre y la mujer que viajaban en el vehículo quedaron detenidos. Además, se ordenó el secuestro de la droga, del Chevrolet Prisma utilizado para el traslado, de tres teléfonos celulares y de dinero en efectivo.

La investigación continúa para determinar el origen de la carga y establecer si los detenidos integraban una organización dedicada al transporte y distribución de estupefacientes entre el norte argentino y la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 45 “Salta”, que prestaban servicio en la base de la Patrulla “El Naranjo”, ubicada en el kilómetro 1.438, sobre la intersección de las rutas nacionales 9 y 34.