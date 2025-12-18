Un delincuente entró al galpón de Zapata Goma que se incendió el año pasado y le robó la bicicleta

Los trabajadores estaban ocupados con estos arreglos, y no advirtieron que un hombre ajeno a la empresa se había metido, pero quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

El accionar del delincuente que robó en Zapata Goma

En las imágenes que se conocieron se ve al hombre que caminaba por calle Vicente Zapata y al ver el portón abierto del comercio entró sin titubear.

Pasó el estacionamiento y llegó hasta una puerta que estaba abierta. Ya en el galpón había muchos materiales que son utilizados en la reparación del lugar. Aplaudió un par de veces, y al no tener respuesta, entró.

Rápidamente vio que había una bicicleta sin medidas de seguridad y la robó. Así el delincuente fue captado por las cámaras en el momento que sale por el mismo lugar que ingresó, pero con el rodado de Luis Beckford, dueño de Zapata Goma.