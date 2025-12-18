Un delincuente aprovechó un momento de descuido en el galpón de Zapata Goma, en calle Vicente Zapata de Ciudad, donde entró sin que nadie lo viera. Se trata del mismo lugar que en junio del año pasado se incendió y tuvo pérdidas totales. El ladrón robó la bicicleta del propio dueño del negocio y escapó, pero quedó grabado por las cámaras de seguridad.
Un delincuente entró al galpón de Zapata Goma que se incendió el año pasado y le robó la bicicleta
Hace un año y medio que Luis Beckford, dueño de Zapata Goma, sufrió el incendio de su galpón de Ciudad. Hoy un delincuente entró y le robó la bicicleta
Luego de un año del impresionante incendio en el galpón de Zapata Goma, en la Ciudad de Mendoza, su dueño, Luis Beckford, todavía trabaja para acondicionar el lugar y volver a ocuparlo a pleno.
A principios de diciembre avanzaba la obra con la colocación de cemento en el piso, lo que implicó mucho trabajo por la extensión del galpón y los daños que dejó el incendio.
Los trabajadores estaban ocupados con estos arreglos, y no advirtieron que un hombre ajeno a la empresa se había metido, pero quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.
El accionar del delincuente que robó en Zapata Goma
En las imágenes que se conocieron se ve al hombre que caminaba por calle Vicente Zapata y al ver el portón abierto del comercio entró sin titubear.
Pasó el estacionamiento y llegó hasta una puerta que estaba abierta. Ya en el galpón había muchos materiales que son utilizados en la reparación del lugar. Aplaudió un par de veces, y al no tener respuesta, entró.
Rápidamente vio que había una bicicleta sin medidas de seguridad y la robó. Así el delincuente fue captado por las cámaras en el momento que sale por el mismo lugar que ingresó, pero con el rodado de Luis Beckford, dueño de Zapata Goma.