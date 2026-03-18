Quiso robar una camioneta, forcejeó con una mujer y provocó un fuerte accidente contra un auto

Según el informe del periodista Matías Pascualetti para el programa No tenés cara, de Radio Nihuil, el incidente se desencadenó cuando un delincuente intentó robar una camioneta que se encontraba en marcha y estacionada cerca de un banco, donde el dueño estaba haciendo una entrega de diarios. Una mujer que estaba dentro del vehículo en ese momento forcejeó con el delincuente, lo que derivó en un fuerte choque contra un auto que estaba estacionado enfrente.

accidente camioneta san martin y godoy 2 Así quedaron los vehículos tras el fuerte accidente en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti

Intento de robo, fuerte choque en Las Heras y ladrón detenido

Apenas se subió a la camioneta, el ladrón quiso huir a toda velocidad. Sin embargo, en su desesperado escape y tras el forcejeo con la mujer que ocupaba el asiento acompañante, perdió el control del vehículo y provocó el accidente contra un poste y un auto que estaba estacionado justo enfrente.