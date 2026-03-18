El intento de robo de una camioneta terminó con un fuerte accidente de tránsito y un delincuente detenido, lo que generó conmoción en las inmediaciones de San Martín y Godoy, Las Heras, durante la mañana de este martes.
Quiso robar una camioneta, forcejeó con una mujer y provocó un fuerte accidente contra un auto
El delincuente quiso llevarse una camioneta encendida y con una mujer adentro. Forcejeó con ella y terminó provocando un fuerte accidente. Fue detenido
Según el informe del periodista Matías Pascualetti para el programa No tenés cara, de Radio Nihuil, el incidente se desencadenó cuando un delincuente intentó robar una camioneta que se encontraba en marcha y estacionada cerca de un banco, donde el dueño estaba haciendo una entrega de diarios. Una mujer que estaba dentro del vehículo en ese momento forcejeó con el delincuente, lo que derivó en un fuerte choque contra un auto que estaba estacionado enfrente.
Intento de robo, fuerte choque en Las Heras y ladrón detenido
Apenas se subió a la camioneta, el ladrón quiso huir a toda velocidad. Sin embargo, en su desesperado escape y tras el forcejeo con la mujer que ocupaba el asiento acompañante, perdió el control del vehículo y provocó el accidente contra un poste y un auto que estaba estacionado justo enfrente.
El dueño del rodado menor estaba haciendo un trámite en una sucursal de PAMI en ese momento.
El violento impacto de la camioneta, una Ford Ranger, contra el auto, un Chevrolet Cruze, causó importantes daños materiales en ambos vehículos. La mujer que estaba en la camioneta sufrió una herida en la cabeza, por lo que fue atendida por los médicos.
En tanto, el delincuente terminó detenido por la Policía tras un breve escape en el que se metió al patio de una casa y a un zanjón, queriendo esquivar a los efectivos, quienes dieron con él en las inmediaciones de España y Mosconi del departamento de Las Heras.