Un conductor alcoholizado se subió a una retroexcavadora y chocó a 7 vehículos

Festejo fuera de control: manejó una retroexcavadora borracho tras el triunfo de Argentina y provocó un choque múltiple



El eufórico festejo por la victoria de la Selección Argentina terminó en una escena de terror en Concordia, Entre Ríos.



Un hombre de 47 años, con 1,7… pic.twitter.com/rFHJ97yVgC — Argentina Noticias (@argennoti) June 23, 2026

El múltiple accidente del conductor alcoholizado

El conductor alcoholizado embistió primero un auto Fiat Siena blanco causándole daños importantes. Continuó su marcha y, metros más adelante, impactó contra un Renault negro estacionado en la misma arteria.

Al llegar cerca del barrio El Silencio y el hipódromo, la situación escaló. La retroexcavadora colisionó con una camioneta en movimiento, levantándola con su pala y obligándola a cambiar de carril. Aproximadamente 800 metros después, se accidentó otra camioneta detenida en un semáforo. Vecinos alertaron inmediatamente a las autoridades ante el peligro evidente que representaba el vehículo pesado circulando sin control.

La policía de Entre Ríos logró interceptar la máquina tras múltiples llamados de emergencia. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 1.70 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera ampliamente los límites permitidos y explica la pérdida total de control. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, aunque ninguna revestía gravedad.

En total, 7 vehículos sufrieron daños: 3 de ellos con destrucción casi total y los 4 restantes con impactos laterales de consideración. El comisario inspector de Entre Ríos José María Rosatelli, jefe departamental, reconstruyó los accidentes y destacó la rápida respuesta policial para detener al conductor alcoholizado que evitó consecuencias aún peores.