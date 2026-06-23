En lunes pasado en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, vivió un episodio de alto riesgo cuando un operario de 47 años manejó con un alto grado de alcoholemia una retroexcavadora y provocó una serie de accidentes que involucraron a 7 vehículos.
Un conductor alcoholizado se subió a una retroexcavadora y chocó a 7 vehículos
El accidente ocurrió por la tarde del lunes, en un contexto de festejos por el triunfo de la Selección Argentina donde evidentemente el conductor tenía una alcoholemia
El accidente ocurrió por la tarde, en un contexto de festejos por el triunfo de la Selección Argentina, y generó alarma entre vecinos que presenciaron la trayectoria errática de la máquina de gran porte.
El conductor alcoholizado ingresó a la ciudad desde la ruta provincial 4 al mando del vehículo de construcción perteneciente a una empresa privada. Inmediatamente choco a varios de los autos que estaban estacionados a la vera del camino.
El múltiple accidente del conductor alcoholizado
El conductor alcoholizado embistió primero un auto Fiat Siena blanco causándole daños importantes. Continuó su marcha y, metros más adelante, impactó contra un Renault negro estacionado en la misma arteria.
Al llegar cerca del barrio El Silencio y el hipódromo, la situación escaló. La retroexcavadora colisionó con una camioneta en movimiento, levantándola con su pala y obligándola a cambiar de carril. Aproximadamente 800 metros después, se accidentó otra camioneta detenida en un semáforo. Vecinos alertaron inmediatamente a las autoridades ante el peligro evidente que representaba el vehículo pesado circulando sin control.
La policía de Entre Ríos logró interceptar la máquina tras múltiples llamados de emergencia. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 1.70 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera ampliamente los límites permitidos y explica la pérdida total de control. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, aunque ninguna revestía gravedad.
En total, 7 vehículos sufrieron daños: 3 de ellos con destrucción casi total y los 4 restantes con impactos laterales de consideración. El comisario inspector de Entre Ríos José María Rosatelli, jefe departamental, reconstruyó los accidentes y destacó la rápida respuesta policial para detener al conductor alcoholizado que evitó consecuencias aún peores.