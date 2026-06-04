Un hombre murió en la madrugada de este jueves al protagonizar un accidente de tránsito cuando circulaba en su bicicleta por el departamento de San Martín. La víctima fue impactada por un camión, según la primera información oficial.
Este provincial
Un ciclista murió al ser atropellado por un camión en un accidente en San Martín
El accidente ocurrió en la intersección de carril Chimbas y calle Cereceto, según la información oficial
El accidente ocurrió en la intersección de carril Chimbas y calle Cereceto, en el norte del departamento de San Martín, cerca de las 7.40.
El Ministerio de Seguridad informó que un camión, conducido por un joven de 22 años oriundo de Jujuy, circulaba en dirección la sur por el carril Chimbas.
En ese momento, el ciclista llegó hasta el cruce desde calle Cereceto y fue atropellado por el camión. Producto del accidente, este hombre de 43 años murió en el acto.