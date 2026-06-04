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Un ciclista murió al ser atropellado por un camión en un accidente en San Martín

El accidente ocurrió en la intersección de carril Chimbas y calle Cereceto, según la información oficial

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El accidente ocurrió en San Martín. Imagen de archivo.

El accidente ocurrió en San Martín. Imagen de archivo.

Un hombre murió en la madrugada de este jueves al protagonizar un accidente de tránsito cuando circulaba en su bicicleta por el departamento de San Martín. La víctima fue impactada por un camión, según la primera información oficial.

El accidente ocurrió en la intersección de carril Chimbas y calle Cereceto, en el norte del departamento de San Martín, cerca de las 7.40.

El Ministerio de Seguridad informó que un camión, conducido por un joven de 22 años oriundo de Jujuy, circulaba en dirección la sur por el carril Chimbas.

En ese momento, el ciclista llegó hasta el cruce desde calle Cereceto y fue atropellado por el camión. Producto del accidente, este hombre de 43 años murió en el acto.

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