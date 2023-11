Según se supo, padre e hijo iban a trabajar -estaban haciendo un portón-. Son oriundos del Barrio Santa Rosa de Las Heras.

En tanto, cuando llegaron las autoridades el conductor del Renault ya no se encontraba en el sitio y aparentemente fue trasladado por un particular hasta el Hospital Central, aunque aún no hay datos precisos sobre su identidad o su estado de salud.

accidente fatal 20 de noviembre 3.jpeg Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

