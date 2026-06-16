Trata de personas: 3 personas obligaban a un jubilado de casi 90 años a pedir plata en la calle

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Trata de personas con un jubilado

La causa nació gracias a un llamado anónimo realizado a la línea 145. Se pudo determinar que el jubilado vivía en una propiedad de uno de los implicados. Allí vivía con su pareja y también le alquilaba un cuarto al tercer imputado en el caso.

La víctima era enviada a pedir dinero a una esquina de Buenos Aires. Tras unas horas allí, los dos hombres imputados lo interceptaban y le quitaban el dinero recaudado, algo que se repetía tanto por la mañana como por la tarde.

En base a los datos recolectados, se allanó la casa el 18 de mayo pasado. Dentro de uno de los cuartos se encontró al jubilado de 84 años “en condiciones deplorables de habitabilidad, rodeado de residuos, excremento y orina”. Además, se encontraron en poder de uno de los imputados el DNI y la tarjeta de débito de la víctima.

Si bien al ser entrevistado el jubilado aseguró que se encontraba bien y que recibía un buen trato, en la investigación se focalizó en que sus palabras debían ser tomadas en el contexto de “su avanzada edad, su estado de salud, su precariedad económica, su aislamiento social, la ausencia de una red familiar de contención y la dependencia cotidiana que mantenía respecto de las personas investigadas”.

La documentación personal de la víctima fue encontrada en poder de uno de los procesados. A ello le sumó que el hombre de 84 años no sabía cuánto cobraba de jubilación ni los descuentos que le hacían, lo que constituyó “un indicador concreto de control sobre aspectos esenciales de su vida personal, sanitaria y patrimonial”.