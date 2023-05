Trasladaron a Mendoza al esposo de Ivana Molina y se sospecha que la mató

Los pesquisas mendocinos trabajaron con el dato de que Carlos Díaz había viajado a Buenos Aires tras pagarle un importante monto de efectivo, unos 60 mil pesos, a un remisero trucho. Con eso evitó que su nombre figurara en los registros de las compañías de colectivo o avión.

Ahora el detenido quedará a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Carlos Díaz Ivana Molina.jpg Carlos Díaz, el esposo de Ivana Molina que fue detenido en Buenos Aires.

La búsqueda del presunto femicida de Ivana Molina

Luego de varios días de búsqueda, las autoridades lograron el miércoles la captura del esposo de Ivana Molina, la mujer de 39 años que fue vista por última vez en el oeste de Ciudad hace más de un mes.

Los efectivos mendocinos estaban trabajando el dato de que Carlos Díaz se estaba moviendo en Buenos Aires. Las sospechas se agudizaron porque Ivana no apareció y su ausencia coincidió con el viaje del sujeto.

La mujer fue vista por última vez el 1 de abril por una sobrina que solía visitarla semanalmente. El 10 de ese mes, la joven radicó una denuncia por averiguación paradero, ya que no volvió a tener contacto con ella. Su pareja, Carlos Díaz, fue citado a declarar como testigo y adujo que la mujer oriunda del barrio Las Rosas, en el oeste de Ciudad, tenía problemas con el consumo de drogas.

A los pocos días, la fiscal Ríos comenzó a sospechar sobre este sujeto y detectó que se había fugado. Desde entonces aplicó el protocolo de violencia de género y emitió un pedido de captura.

femicidio-ivana-molina-01.jpg Ivana Molina (39).

La expectativa de la familia

Los familiares de Ivana Molina realizaron diversas movilizaciones y posteos en redes sociales para tener datos certeros sobre la mujer, que permanece desaparecida.

Mayra, hermana de Ivana, contó el viernes al programa Presente Simple, de Radio Nihuil, que "desde un principio" sospecharon de Díaz.

"Él era manipulador y psicópata con ella. Cuando le preguntamos, dijo que no sabía donde estaba y que la había dejado en el barrio Flores", relató.

"El lunes 10 de abril -siguió Mayra- hablé con Carlos, porque me habían comentado que el 5 los habían visto juntos. Entonces él me respondió que hacía 12 días que no tenía noticias de Ivana. Pero eso no podía ser verdad, porque a mí varios testigos me aseguraron que el día 5 los vieron juntos. Y además nunca se mostró alarmado ante la ausencia de ella, no nos comentó nada".

La hermana de la presunta víctima añadió que "en 2017, Carlos ya había estado preso por violencia de género"; de forma que hoy por hoy es para el entorno de Ivana el principal sospechoso.

