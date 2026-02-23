Tenía que cobrar 3 millones de pesos y está desaparecido: su pareja está en la mira

desaparecido-Juan-Carlos-Franco-Echavarría1

Desaparecido: contradicciones y un botín millonario

Desde aquel martes 10 de febrero, la incertidumbre no ha parado de crecer por el hombre desaparecido. Según la denuncia radicada por su madre, Mariza, Juan Carlos salió de su casa cerca del mediodía para acompañar a su novia, Jimena, al trabajo. Lo hizo sin su teléfono celular, llevando únicamente su DNI, una tarjeta bancaria y una mochila negra.

La familia del hombre desaparecido apunta directamente contra el entorno cercano del hombre. "Me llamó varias veces y cada vez me decía algo distinto", aseguró la madre respecto a la pareja de su hijo. Las versiones cruzadas de la mujer —quien primero habló de un asalto y luego de que él le había entregado voluntariamente las claves bancarias— han puesto la lupa sobre sus declaraciones, las cuales ya fueron grabadas y entregadas a la Justicia.

El móvil económico: el viernes de su desaparición, su ex empleador debía depositarle los $3 millones del acuerdo judicial.

Sin comunicación: para sus allegados, es imposible que se haya ido por voluntad propia sin el dinero y sin avisar, algo que jamás había hecho.

desaparecido-Juan-Carlos-Franco-Echavarría

El rastro que sigue la Justicia por el hombre desaparecido

El fiscal Guillermo Sabatini, a cargo de la UFI N°3 de Necochea, lidera la investigación del hombre desaparecido, que ahora incluye el análisis de cámaras de seguridad. Aunque algunas versiones policiales indican que se lo habría visto haciendo "dedo" en la ruta hacia Mar del Plata, no hay confirmaciones oficiales de que haya llegado a destino.

Juan Carlos es de contextura delgada, mide 1,76 metros, es de tez morena y no tiene tatuajes. Al momento de ser visto por última vez, vestía una campera gris, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas y negras.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono 2262-419121.

desaparecido-Juan-Carlos-Franco-Echavarría2