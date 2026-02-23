Tenía que cobrar 3 millones de pesos y está desaparecido: su pareja está en la mira

La ciudad de Necochea se encuentra conmocionada por la misteriosa ausencia de Juan Carlos Franco Echavarría, un ciudadano dominicano de 43 años que está desaparecido y del que no se sabe nada desde hace dos semanas.
El caso, que comenzó como una averiguación de paradero, tomó un tinte oscuro al revelarse que el hombre debía cobrar una suma cercana a los 3 millones de pesos, producto de un juicio laboral el mismo día en que se le perdió el rastro.
Además, algunas contradicciones de su pareja, mantienen en vilo a los investigadores, que trabajan en la totalidad de las pistas del caso del hombre desaparecido.
Desaparecido: contradicciones y un botín millonario
Desde aquel martes 10 de febrero, la incertidumbre no ha parado de crecer por el hombre desaparecido. Según la denuncia radicada por su madre, Mariza, Juan Carlos salió de su casa cerca del mediodía para acompañar a su novia, Jimena, al trabajo. Lo hizo sin su teléfono celular, llevando únicamente su DNI, una tarjeta bancaria y una mochila negra.
La familia del hombre desaparecido apunta directamente contra el entorno cercano del hombre. "Me llamó varias veces y cada vez me decía algo distinto", aseguró la madre respecto a la pareja de su hijo. Las versiones cruzadas de la mujer —quien primero habló de un asalto y luego de que él le había entregado voluntariamente las claves bancarias— han puesto la lupa sobre sus declaraciones, las cuales ya fueron grabadas y entregadas a la Justicia.
- El móvil económico: el viernes de su desaparición, su ex empleador debía depositarle los $3 millones del acuerdo judicial.
- Sin comunicación: para sus allegados, es imposible que se haya ido por voluntad propia sin el dinero y sin avisar, algo que jamás había hecho.
El rastro que sigue la Justicia por el hombre desaparecido
El fiscal Guillermo Sabatini, a cargo de la UFI N°3 de Necochea, lidera la investigación del hombre desaparecido, que ahora incluye el análisis de cámaras de seguridad. Aunque algunas versiones policiales indican que se lo habría visto haciendo "dedo" en la ruta hacia Mar del Plata, no hay confirmaciones oficiales de que haya llegado a destino.
Juan Carlos es de contextura delgada, mide 1,76 metros, es de tez morena y no tiene tatuajes. Al momento de ser visto por última vez, vestía una campera gris, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas y negras.
Ante cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono 2262-419121.