Había sido detenido en una causa penal. La Justicia confió en él y le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Pese a que tenía una tobillera electrónica con seguimiento satelital, intentó escapar y de una forma insólita: cruzando nadando por un río. Su plan fue frustrado y terminó de la peor manera ya que volvió a ser detenido.
Tenía prisión domiciliaria con tobillera pero intentó escapar nadando por un río
El sujeto intentó huir de la prisión domiciliaria, se tiró al río, golpeó a una uniformada y terminó detenido con prisión preventiva
El insólito episodio tuvo como protagonista a un hombre de 29 años fue imputado por resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas tras la secuencia.
El sujeto ya contaba con una tobillera electrónica pero igual salió de su domicilio en el barrio salteño de Ceferino, intentó huir de la policía, se tiró al río, golpeó a una uniformada y terminó detenido con prisión preventiva.
El insólito intento de fuga de la prisión domiciliaria
Según indicó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el hecho ocurrió el pasado 12 de abril, cuando el señalado cumplía prisión domiciliaria e hizo caso omiso a las condiciones impuestas por la Justicia en el marco de una causa por robo en la que estaba siendo investigado.
En cuanto el acusado se retiró de su domicilio, se activó la alerta del sistema de monitoreo de la tobillera electrónica y se desplegó un operativo policial que lo identificó horas después en la zona de Villa San Antonio. Sin embargo, el imputado emprendió la fuga y se inició una persecución a pie.
Mientras los efectivos se acercaban, un grupo de personas entorpeció el trabajo y arrojó elementos contundentes contra la policía de Salta, que alcanzó al imputado pero se arrojó al río desde un paredón.
No obstante, el acusado fue detenido y opuso “fuerte resistencia”, según consta en el parte policial. Agredió con golpes de puño y pateó a una uniformada, lo que derivó en una efectiva lesionada que debió recibir asistencia médica y se le diagnosticó traumatismo en el brazo y hombro izquierdos, además de lesiones en una de las manos. Claro que perdió el beneficio de la prisión domiciliaria ante semejante episodio.