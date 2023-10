Temor en Maipú por un hombre que agrede verbalmente a hombres y mujeres en la calle

En el caso intervino la Comisaría 10.Foto: Fernando Martinez A pesar de ser denunciado constantemente en Maipú, cada vez que lo detienen es liberado a las pocas horas. Imagen ilustrativa.

El otro gran temor que tienen sus víctimas es que trabaja como delivery y se desplaza en moto por todo Maipú, incluso lleva pedidos a la casa de sus víctimas y los amenaza.

Testimonios de algunas de sus víctimas

Ninguno quiso ser identificado por temor a que las represalias sean peores que lo que viven a diario. Las víctimas se animaron a contar lo que viven hace tiempo en una entrevista que les hizo la periodista Sofía Fernández, de El Siete.

Una mujer expresó: "Es una persona agresiva, es paranoico y considera que todo el mundo esta en contra de él. Te agrede con cualquier justificación, se maneja con amenazas, se le nota corporalmente su violencia. Hay múltiples denuncias en la fiscalía de Maipú de muchísimas personas, yo soy una de esas denunciantes. Él circula en una moto, hace delivery y se traslada con total libertad por todo el departamento".

Otra víctima, también mujer, relató: "Nos agrede y nos acosa verbalmente en la calle. Últimamente hemos recibido amenazas de todo tipo, incluso de muerte. Hemos hecho todo lo que legalmente podíamos hacer. Él sabe todos nuestros movimientos, averigua cosas de nuestra vida privada, a él lo respalda la justicia, el problema es que a nosotros nadie nos protege. En mi caso no puedo andar sola por Maipú porque me tiene identificada, sabe nuestros perfiles en las redes sociales y constantemente está al acecho esperándonos en lugares estratégicos, sabe a qué hora salimos, a qué hora entramos, de qué colectivo nos bajamos. Intentó atropellarnos, hizo distintas cosas para amedrentarnos porque eso es lo que busca".

Policia-de-Mendoza.jpg Aseguraron que el hombre denunciado más de 30 veces en Maipú, también denuncia a sus víctimas. Imagen ilustrativa.

Una tercera mujer dijo: "Estaba en mi trabajo limpiando la vereda, me vio y me empezó a insultar, me empezó a decir un montón de cosas. Me da muchísimo miedo porque lo veo como que está desquiciado y yo no sé qué me puede hacer. Donde me ve, en la calle o en el colectivo donde me tengo que bajar porque me empieza a insultar".

Pero también un hombre indicó que no puede creer lo que está viviendo: "Es la primera vez que me sucede una cosa como esta. Uno tiene la intención que intervenga la justicia y que ellos sean quienes determinen qué deben hacer con él. Ahora tiene mi perfil de Facebook, me saca denuncias en las redes sociales, me escracha con mi nombre, debo doblegar los cuidados para andar con mi familia en la calle. No tengo miedo, pero sí tengo que tener sumo cuidado con todo. Hoy estoy muy preocupado".

Además, empleados de la Municipalidad de Maipú también lo conocen, ya que son amenazados por este hombre, especialmente las mujeres, y también a los miembros de una iglesia evangélica de la zona.