La carta

No hay mejor sentimiento que el reconocimiento expresado” Esta es la frase que mejor refleja lo que en este tiempo llevo pensando. He tenido que dejar pasar un tiempo ya que me faltaban las fuerzas, el ánimo, la entereza para poder intentar expresar todos nuestros sentimientos y sobre todo, la gratitud que me mueve a escribir estas palabras.

El 16 de Octubre de 2021, la vida me puso una dura prueba, una prueba que muchos pasan a diario por ella y los demás no nos damos cuenta hasta que nos toca. No hablo de dinero, de trabajo, de amor, hablo de lo más importante que tenemos en la vida y es nuestra salud, que en un segundo se ve truncada y ya nada más importa, sólo intentas desesperadamente preguntarte ¿por qué a mí?

Todavía me lo pregunto, pero poco a poco voy asumiendo que esto es así, un día te toca a ti y ya está, sin más, y tienes que vivir con ello lo mejor que puedas; y aquí es donde entran todas las personas que hicieron lo posible para que Cristian Artuso, MI AMOR, siguiera adelante, y lo apoyaron en este proceso que lamentablemente terminó con su deceso.

Me he dado cuenta de la gran suerte que tuve al contar con grandes equipos de profesionales, pero sobre todo, de grandes seres humanos que me apoyaron en todo momento, aunque las noticias a veces no eran buenas, pero el sentir tanta calidez y cercanía, me daba fuerzas para seguir adelante.

No me gustaría dejar a nadie sin agradecer, pero han sido tantos, que me da miedo olvidar algunos, si lo hago, espero sepan comprender que fueron tiempos muy duros, de una gran angustia y que tengo aún muchas lagunas debido al dolor que hoy me embarga.

Gracias al equipo que se ocupó de mi Esposo en las primeras horas, gracias al equipo de Guardia, administrativos, enfermeros, médicos, camilleros. Al personal de Rx, laboratorio, farmacia, limpieza. Al equipo de cirugía, que lo intervino. Gracias a la Unidad de Terapia Intensiva, por permanecer a mi lado en todo momento y lograr que pudiera acompañar a Cristian en todo momento, gracias por siempre ser sinceros y por trabajar con tanto profesionalismo.

No voy a poner nombres porque sería una lista interminable, pero sé que todos se van a reconocer en estas palabras, con eso me basta.

Con esta carta quiero hacer sentir únicos y especiales a cada uno de ustedes, sin distinción de profesión ni categoría, todos han sido una parte fundamental en nuestro camino y no podría terminar de agradecer, ni en mil vidas que viviera, todo lo hecho por nosotros.

GRACIAS A TODOS POR EL APOYO Y LAS MUESTRAS DE CARIÑO HACIA MÍ, Y SIN LOS QUE NO HUBIESE PODIDO PASAR ESTE TRANCE TAN DEMOLEDOR.

“LA GRATITUD ES LA MEMORIA DE LOS CORAZONES, Y USTEDES SIEMPRE ESTARÁN EN EL MIO”

El accidente

El accidente ocurrió el 16 de octubre alrededor de las 5.30. Allí, un Fiat Duna Weekend chocó contra un Hyundai Génesis. En el primero de los autos viajaban: Santiago Salinas Pérez (18), Bruno Bordín Cangas (21), Gabriel Giorgio (19) y Cristián Artuso. En el Hyundai Génesis lo hacían Gabriel Pettena(26) y Gonzalo Gabriel Galdame (21).

Ambos rodados chocaron de frente y murieron en el lugar Santiago Salinas ,Bruno Bordín , Gabriel Giorgio, Gonzalo Galdame y a ellos se le sumó Cristian Artuso.

Fuente: El Cuco Digital