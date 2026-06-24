Se quedó dormido, se accidentó contra un poste y arrancó el motor de la camioneta

El accidente ocurrió en las primeras horas de la jornada, cerca de la 1.30, cuando un joven circulaba en una camioneta Ford Eco Sport por el Acceso Norte hacia el norte. Según la primera información, el conductor se quedó dormido y perdió el dominio del vehículo pasando el cruce con Manuel A. Sáez.

El motor de la camioneta que protagonizó el accidente. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

La camioneta se desvió al cantero central y terminó impactando en la parte frontal con uno de los postes de iluminación. El rodado quedó en ese lugar pero el motor salió volando hasta la banquina de la mano contraria.