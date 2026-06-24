Un accidente que podría haber terminado con un desenlace peor ocurrió en la madrugada de este miércoles en el Acceso Norte. En esa arteria principal de Las Heras, el conductor de una camioneta protagonizó un choque en solitario que terminó arrancando el motor del vehículo.
Se quedó dormido, se accidentó contra un poste y arrancó el motor de la camioneta
El conductor del vehículo, que se quedó dormido, no sufrió heridas de consideración en el accidente en Las Heras
El accidente ocurrió en las primeras horas de la jornada, cerca de la 1.30, cuando un joven circulaba en una camioneta Ford Eco Sport por el Acceso Norte hacia el norte. Según la primera información, el conductor se quedó dormido y perdió el dominio del vehículo pasando el cruce con Manuel A. Sáez.
La camioneta se desvió al cantero central y terminó impactando en la parte frontal con uno de los postes de iluminación. El rodado quedó en ese lugar pero el motor salió volando hasta la banquina de la mano contraria.
La Policía intervino en el lugar del accidente y le realizó un test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo. El joven tampoco sufrió heridas de consideración en el hecho.