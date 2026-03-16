Se conoció el video del violento accidente que dejó 4 muertos en Guatemala

accidente guatemala El camión que protagonizó el accidente en Guatemala.

El accidente en Guatemala

El camión invadió el carril contrario a una velocidad aproximada de 40 kilómetros por hora, impactando frontalmente contra varios autos que venían en sentido opuesto. El choque en cadena involucró hasta 7 unidades: 4 camiones de carga, 2 automóviles particulares y una motocicleta, lo que agravó la magnitud del desastre.

Un video grabado por una cámara instalada en el tablero de uno de los camiones afectados se ha viralizado en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes, registradas alrededor de las 10:35, muestran con crudeza el momento en que el tráiler descontrolado cruza la línea central y embiste violentamente a los vehículos que circulaban en dirección contraria.

El impacto genera una cadena de colisiones devastadoras, con partes de los autos volando por los aires y esparciéndose sobre la carretera, evidenciando la brutalidad del accidente.

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Por un tremendo accidente que dejó cuatro muertos y ocurrió frente a una cámara de seguridad. pic.twitter.com/P5aikR7S1v — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 14, 2026

Inmediatamente después del accidente, la escena quedó cubierta de restos metálicos, vidrios rotos y escombros. Equipos de emergencia, incluyendo bomberos, acudieron rápidamente al lugar para rescatar a las víctimas atrapadas entre los hierros retorcidos. Tres personas perdieron la vida en el sitio del accidente, mientras que una cuarta fue trasladada de urgencia al Hospital Nacional de Escuintla, donde falleció poco después a pesar de los esfuerzos médicos.

Entre las víctimas heridas se encuentra una bebé de 11 meses, quien fue rescatada milagrosamente de uno de los vehículos particulares involucrados en el accidente. La pequeña, junto con otros 3 heridos, recibió atención inmediata y fue derivada al mismo centro hospitalario para estabilización.