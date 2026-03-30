El 29 de enero de 2025, a las 20:47, se produjo uno de los peores accidentes aéreos en la historia de Estados Unidos. Un choque entre un avión comercial y un helicóptero dejó un saldo de casi 70 muertos. Ahora, se conoció el video que registró el trágico hecho.
Se conoció el video del impactante choque entre un avión y un helicóptero que dejó más de 60 muertos
Se conoció un nuevo registro del accidente que la investigación calificó como "100% prevenible"
Esa noche, el vuelo 5342 de American Airlines procedente de Kansas colisionó en pleno aire con un helicóptero del Ejército de Estados Unidos sobre el río Potomac, a pocos metros de una pista del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA) en Washington.
El accidente, captado por cámaras de vigilancia del aeropuerto, generó una explosión visible en la noche y provocó la caída de ambos aparatos al agua helada. Murieron las 64 personas a bordo del avión (60 pasajeros y 4 tripulantes) y los 3 tripulantes del helicóptero, totalizando 67 fallecidos.
El video del accidente
El reciente video del accidente difundido por la NTSB durante las audiencias de investigación muestra con crudeza los últimos segundos: el avión en aproximación final, iluminado por las luces de la pista, mientras el helicóptero Black Hawk, en una misión de entrenamiento nocturno cruza su trayectoria.
El helicóptero volaba por encima de la altitud autorizada para esa ruta y no logró mantener la separación visual requerida. El choque fue casi frontal; el rotor principal del Black Hawk impactó contra el fuselaje del avión, provocando una bola de fuego. Restos de ambas aeronaves cayeron al río, donde las bajas temperaturas complicaron las tareas de rescate.
Las investigaciones concluyeron que una cadena de fallos sistémicos provocó la tragedia. Controladores aéreos habían advertido previamente sobre riesgos de separación insuficiente entre helicópteros militares y aviones comerciales en esa zona.
El Black Hawk solicitó y recibió autorización para separación visual, pero su tripulación no detectó a tiempo al avión. Factores como el uso de gafas de visión nocturna, limitaciones en la altitud y sobrecarga en la torre de control contribuyeron al error fatal. El informe calificó el accidente como “100% prevenible”.