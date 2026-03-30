Se conoció el video del impactante choque entre un avión y un helicóptero que dejó más de 60 muertos

Embed | Unas nuevas y escalofriantes imágenes de 60 Minutes muestran el momento en que un avión de American Airlines colisionó en el aire con un helicóptero Black Hawk en el Aeropuerto Nacional Reagan el año pasado.



Murieron 67 personas.

pic.twitter.com/cfw6v8pkhc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 30, 2026

El video del accidente

El reciente video del accidente difundido por la NTSB durante las audiencias de investigación muestra con crudeza los últimos segundos: el avión en aproximación final, iluminado por las luces de la pista, mientras el helicóptero Black Hawk, en una misión de entrenamiento nocturno cruza su trayectoria.

El helicóptero volaba por encima de la altitud autorizada para esa ruta y no logró mantener la separación visual requerida. El choque fue casi frontal; el rotor principal del Black Hawk impactó contra el fuselaje del avión, provocando una bola de fuego. Restos de ambas aeronaves cayeron al río, donde las bajas temperaturas complicaron las tareas de rescate.

Las investigaciones concluyeron que una cadena de fallos sistémicos provocó la tragedia. Controladores aéreos habían advertido previamente sobre riesgos de separación insuficiente entre helicópteros militares y aviones comerciales en esa zona.

El Black Hawk solicitó y recibió autorización para separación visual, pero su tripulación no detectó a tiempo al avión. Factores como el uso de gafas de visión nocturna, limitaciones en la altitud y sobrecarga en la torre de control contribuyeron al error fatal. El informe calificó el accidente como “100% prevenible”.