Se complicó la salud del presunto ladrón baleado y confirmaron que tenía una réplica de pistola

Sin embargo, este martes informaron que se le realizó una intervención quirúrgica para quitarle esquirlas del proyectil y colocarle un artefacto que mide la presión intracraneal. El joven se encuentra dormido e internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

inseguridad en mendoza baleado godoy cruz 2.jpg Una imagen del barrio donde ocurrió el hecho, en Godoy Cruz.

Investigación por el hecho de inseguridad en Godoy Cruz

El episodio ocurrido a plena luz del día en el barrio Judicial, ubicado en el oeste de Godoy Cruz, derivó en dos expedientes penales. El más relevante es liderado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, que indaga la forma en la cual fue baleado el menor de 17 años. Para ello se están realizando varias pericias y restan algunos informes, pero fuentes judiciales adelantaron que en un principio todo coincide con lo que relató el dueño de casa.

Es decir, que el adolescente ingresó a la propiedad, los redujo con un arma de fuego, intentó llevarse la camioneta cargada con electrodomésticos y ante la dificultad le apuntó y gatilló al propietario de 65 años, que se encontraba con su esposa y unos nietos que estaban cuidando. La reacción del hombre fue tomar una pistola Bersa 380 -tenía la documentación para la tenencia- y efectuó el disparo que impactó en la frente del presunto ladrón.

Los investigadores agregaron que cuando el malviviente apretó el gatillo la bala no salió, pero no por un error mecánico del arma sino porque se trataba de una réplica de metal que sólo dispara balines y no proyectiles de pólvora y plomo.

armas.jpg A la izquierda la pistola réplica que utilizó el menor; a la derecha la Bersa 380 del propietario del lugar.

Que el arma del delincuente no sea real no complica en nada al dueño del lugar, quien estuvo demorado algunas horas para brindar una declaración informativa -paso intermedio entre ser testigo y acusado en una causa- y quedó libre. El caso está encuadrado como una legítima defensa y parece que, de no mediar sorpresas, nada va a cambiar esa situación.

Pero la réplica que utilizó el adolescente podría alivianar su situación ante la Justicia Penal de Menores, ya que cuando se recupere será imputado por robo, pero no se podrá contemplar el agravante de uso de arma de fuego apta para el disparo.

