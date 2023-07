Un vecino de 65 años le disparó a un ladrón de 17 años que intentó desvalijarle la casa en Godoy Cruz

En esa comunicación, la persona contó que un delincuente entró a su casa, lo amenazó a él y a su esposa con un arma de fuego, y sacó varios electrodomésticos y elementos de valor que cargó en el Ford EcoSport de las víctimas.

inseguridad en mendoza baleado godoy cruz 2.jpg Ocurrió en calle Pismanta al 1.100, casi esquina Oberá, del barrio Judicial, en Godoy Cruz. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Cuando estaba por escapar se le activó la alarma del vehículo y no podía ponerlo en marcha. En ese momento, el dueño de la casa se acercó a él y le pidió que se fuera, pero aseguró que estaba muy nervioso.

"Le di todas las chances para que se fuera", expresó el dueño de la casa, quien detalló que en ese momento, el ladrón lo apuntó con el arma de fuego y gatilló, pero el proyectil no salió. "Me apuntó, me disparó y yo le disparé también", dijo la víctima de 65 años.

Ese disparo habría provocado una herida entre el cuero cabelludo y el cráneo. Pero a pesar de la herida, el ladrón de 17 años, amenazó a la víctima con promesas que regresaría por venganza.

inseguridad en mendoza baleado godoy cruz 3.jpg La Ford EcoSport de las víctimas estaba estacionada en la calle, donde el ladrón de 17 años había cargado los elementos de valor de las víctimas. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Policías y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar, y bajo custodia trasladaron al ladrón herido hacia el Hospital Central.

Mientras, la víctima indicó que tenía el permiso para tener y portar un arma de fuego, y entregó los papeles a los investigadores. Además, le colocaron bolsas en las manos para realizarle los peritajes correspondientes.

