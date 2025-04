Embed - Robo en barrio San Martín

El hombre se dirigió hasta otro sector del barrio San Martín. Ya conocía a los autores del robo porque pertenecen a una banda barrial llamada Los Pipas. Llegó al lugar, desenfundó una pistola 9 milímetros y efectuó una serie de disparos intimidatorios.

Pero tras la balacera, cuando regresaba a su casa, fue interceptado por la Policía. Terminó detenido e imputado como portación ilegal de arma de guerra. Si bien no tiene antecedentes penales, como es un delito que de mínima prevé 3 años y 6 meses de prisión, quedó en la cárcel.

El pedido de libertad del comerciante

El comerciante de 37 años declaró en la causa judicial en su contra. Lo hizo dos semanas después de quedar detenido. En ese testimonio admitió haber cometido la balacera pero también explicó el contexto que viene viviendo hace varios años.

"No me considero un delincuente. Tuve el error de comprar esa arma, pero la verdad es que estoy cansado de que me roben", garantizó. "Soy un hombre de trabajo, desde los 12 años reparto carne. Estoy trabajando de Uber y tengo una escuelita de fútbol en el barrio San Martín", agregó.

El hombre detenido relató que en enero pasado fue víctima de un robo donde recibió un culatazo de un arma en la cara -de hecho mostró su cicatriz en la frente- y que a los 22 años le dispararon en el estómago en otro asalto. "En mi negocio de comida pasé por infinitos robos hasta que me desvalijaron y lo cerré", detalló. Incluso se tuvo que ir a vivir a San Luis tras ese episodio, aunque luego regresó por cuestiones familiares.

Sobre la balacera, declaró que "tomé la decisión también por los chicos que viven en mi barrio. Estoy cansado". El hombre tiene tres hijos que viven en el barrio San Martín.

Audiencia clave para el comerciante

El abogado defensor del comerciante, Juan Franco Ferraris, solicitó un control jurisdiccional para que una jueza revise la situación de detención. Por este motivo se programó una audiencia para el próximo viernes a media mañana, donde la jueza María Alejandra Mauricio definirá su futuro.

Incluso la defensa de la víctima de los robos ofreció una fianza de 4 millones de pesos en efectivo en caso de que recupere la libertad. Habrá que esperar también al dictamen del fiscal Gabriel Blanco, quien lo tiene imputado tras la balacera.