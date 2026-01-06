Atacante mujer heridas Un hombre atacó a su esposa a latigazos porque no le gustó como le cebó el mate provocándole graves lesiones. Foto gentileza la100.com

Enfurecido, su esposo identificado como Daniel Fabio Gómez, comenzó a ejercer violencia física sobre se esposa y a golpearla con un látigo en los brazos, la espalda y las piernas. Según el relato de la mujer, el agresor intentaba evitar que saliera de la casa para pedirle ayuda a algún vecino y la amenazó de muerte, por lo que decidió encerrarse en su habitación.

A través de un mensaje de texto, la mujer logró pedirle ayuda a su hermana, que rápidamente llamó a la policía para socorrerla, aprovechando un descuido del atacante. En pocos minutos, los familiares llegaron a la casa junto a los efectivos y el hombre ya no se encontraba en la vivienda.

La víctima fue asistida por su familia y se presentó en la Comisaría Nº2 de la Mujer y la Familia para radicar su denuncia. En su exposición la agredida, de quien no trascendió la identidad, indicó que el atacante usó un rebenque que estaba colgado en la galería para pegarle.

El fiscal de la causa, Mariano Gómez, ordenó la detención de Gómez mientras se procedió a realizarle la revisación a la mujer por parte del personal médico, que constató las lesiones y ratificó que son curables en alrededor de 15 días.

Tras el incidente, la mujer, quien reconoció que no era la primera vez que su pareja la agredía y temía por su vida, quedó en la casa de sus familiares, con botón antipánico. Con orden judicial en mano, los efectivos de Investigaciones se dirigieron a una casa situada en el paraje La Tapera, donde supuestamente se escondía Gómez, pero esto tampoco se encontraba.

Atacante mujer comisaría Salvaje golpiza: atacó a su esposa con un látigo porque no le gustó como le cebó el mate. Foto gentileza andsur.com.ar

Sin embargo, en esa vivienda los efectivos secuestraron una escopeta calibre 16 con cuatro cartuchos, una pistola Bersa calibre 22 con 2 almacenes cargador y 12 balas; cinco cuchillos de hoja corta con empuñadura artesanal, dos cuchillos carnicero con funda de cuero; dos facones con funda de cuerpo y un escudo nacional de alpaca y un cuchillo de monte.

En las últimas horas, los investigadores continuaban en la búsqueda del atacante al que podrían detenerlo de un momento a otro ya que no quedarían muchos sitios en los cuales esconderse, ya que su actuar originó un profundo rechazo por parte de la cominudad.