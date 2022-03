Robo en el Museo: sospechan que cuando terminen el inventario faltarán más objetos

Además, el detective dijo que las 11 piezas robadas y que ya fueron denunciadas no tienen un alto valor comercial, "no superan los 11 mil dólares" y que lo más seguro es que se las haya robado "alguien de adentro".

El pasado 16 de febrero, el arquitecto Martín Marcos, que estaba a cargo de la dirección del museo, denunció el faltante de tres jarrones de porcelana con forma de ánfora, austríacos, del siglo XIX y de 27 centímetros de alto.

Bs As Museo de Arte Decorativo.jpg Una de las principales salas del Museo de Arte Decorarivo, en el barrio de Palermo, donde fueron robadas varias piezas de arte

Unos días después, se dieron cuenta que faltaban otras piezas: seis objetos de vidrio y cristal de distintas manufacturas suecas del siglo XX, de diferentes tamaños y formas, por lo que lo agregaron a la denuncia.

También falta la pintura al óleo San José con El Niño, un anónimo de la Escuela de Murillo, de España, del siglo XVII (23 x 18 cm, con marco de 60 x 50), y la pintura al óleo Retrato de Infanta, otra obra anónima de la Escuela Española del Siglo XVII, de 9 x 7 cm. Ambas pinturas estaban en la sala dormitorio de Matías Errázuriz, del primer piso del museo.

Uno de los principales problemas con los que cuentan los investigadores en este robo es que en el museo no hay cámaras de seguridad.

"Al no tener cámaras para saber cómo fue el robo es una gran desvetaja", aseguró el investigador que contó que "lo que se robaron fue lo que estaba más a mano y no fue por el valor comercial y si por lo que era más fácilmente de transportar. Ahora vamos a tratar de que no se vendan en casas de subasta de arte".

Debido al robo, el museo fue intervenido por 30 días por el Ministerio de Cultura de la Nación decidió intervenir y designó como interventora a la actual directora nacional de Museos, María Isabel Baldasarre, para seguir el proceso de relevamiento e investigación del caso.

El robo está siendo investigado por Interpol y por el Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N°8.