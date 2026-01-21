Rescate dramático en Potrerillos: una mujer se descompensó tras llegar a la cima del cerro Las Cabras

cerro las cabras potrerillos Inmediaciones del cerro Las Cabras, donde el martes a la noche se rescató a una mujer que se había descompensado. Foto: gentileza Ministerio de Seguridad

El operativo de rescate incluyó puesteros a caballo

Ante esta situación, su acompañante inició el descenso para buscar señal de teléfono y dar aviso a las autoridades.

Rápidamente, se organizó un operativo de búsqueda que incluyó a efectivos policiales y puesteros de la zona, quienes subieron a caballo. Lograron ubicar a la montañista que alertó de lo sucedido y continuaron hacia el punto donde se presumía que había quedado su amiga.

Sin embargo, al llegar al lugar indicado, no la encontraron, presumiendo que la mujer de 51 años había logrado retomar la marcha por sus propios medios, aunque hacia una zona aún más elevada.

Esta situación complicó el acceso a caballo o a pie, lo que obligó a solicitar la intervención de personal de rescate especializado.

Cerca de las 23, el operativo concluyó exitosamente con el descenso de ambas mujeres. Fueron trasladadas al centro de salud regional, donde recibieron asistencia médica. Quien se descompensó fue diagnosticada con deshidratación y vómitos.

El caso quedó a cargo de la Comisaría 53 y la Policía Rural de Luján de Cuyo. No es la primera vez que la Policía debe intervenir en la zona por un rescate en Potrerillos.