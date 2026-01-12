La película que se rueda en Mendoza y está basada en una dramática historia real

Película Mis viajes con Shurastey Filmación en Potrerillos de la película "Mis viajes con Shurastey". Fuente: Cintia Araujo Matyjas

"La película es una celebración de Jesse y Shurastey, que recuerda las aventuras que vivieron en el camino. Contar esta historia es mantener vivo el legado de Jesse; se atrevió a soñar, se atrevió a hacer las cosas de forma diferente", asegura el director de la película.

Jesse y su perro Shurastey se hicieron famosos por viajar por América en un VW Beetle de 1978, documentando su aventura hasta Alaska; trágicamente, ambos fallecieron en un accidente automovilístico en Oregón, Estados Unidos, en mayo de 2022.

¿Cómo fue el accidente de Jesse y Shurastey?

Jesse Koz era un creador de contenido brasileño que en 2017 decidió viajar con su perro Shurastey y recorrer el continente americano desde Brasil hasta Alaska, en Estados Unidos, pasando por Canadá.

Jesse Koz y Shurastey Jesse Koz y su perro Shurastey en San Francisco (Estados Unidos).

Ambos viajeros fallecieron el lunes 23 de mayo de 2022 en un accidente automovilístico en la carretera Redwood (US 199), ubicada en Oregon, Estados Unidos, el penúltimo de los países por visitar antes de llegar a su destino. Se sabe que su automóvil se estrelló contra una camioneta Chevrolete Escape del 2008 en la mencionada carretera.

Durante su viaje recorrieron destinos como Argentina, México, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá, entre otros países.