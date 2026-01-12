Durante este fin de semana, quienes visitaron Potrerillos pudieron observar que allí se está filmando una película. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta producción que está basada en una historia real.
La película que se rueda en Mendoza y está basada en una dramática historia real
¿Qué película se está filmando en Potrerillos?
Se trata de una película brasilera que busca retratar la historia del influencer Jesse Koz y su perro Shurastey. Las fotos del rodaje fueron compartidas por la usuaria Cintia Araujo Matyjas en varios grupo de Facebook.
La película comenzó su filmación en Santa Catarina (Brasil) hace un par de meses, y ahora están filmando en la provincia. El director es Diego Freitas (quien estuvo detrás de otras producciones como "Depois do Universo", "O Segredo de Davi" y uno de los éxitos más recientes de Netflix "Caramelo") y el protagonista es Nicolas Prattes. Se espera que la película se estrene este año.
"La película es una celebración de Jesse y Shurastey, que recuerda las aventuras que vivieron en el camino. Contar esta historia es mantener vivo el legado de Jesse; se atrevió a soñar, se atrevió a hacer las cosas de forma diferente", asegura el director de la película.
Jesse y su perro Shurastey se hicieron famosos por viajar por América en un VW Beetle de 1978, documentando su aventura hasta Alaska; trágicamente, ambos fallecieron en un accidente automovilístico en Oregón, Estados Unidos, en mayo de 2022.
¿Cómo fue el accidente de Jesse y Shurastey?
Jesse Koz era un creador de contenido brasileño que en 2017 decidió viajar con su perro Shurastey y recorrer el continente americano desde Brasil hasta Alaska, en Estados Unidos, pasando por Canadá.
Ambos viajeros fallecieron el lunes 23 de mayo de 2022 en un accidente automovilístico en la carretera Redwood (US 199), ubicada en Oregon, Estados Unidos, el penúltimo de los países por visitar antes de llegar a su destino. Se sabe que su automóvil se estrelló contra una camioneta Chevrolete Escape del 2008 en la mencionada carretera.
Durante su viaje recorrieron destinos como Argentina, México, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá, entre otros países.