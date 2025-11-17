Un operativo de rescate, afortunadamente exitoso, se realizó en un cerro ubicado en la zona de Vallecitos durante la tarde del domingo. Un andinista que se había pedido en ese sector de Luján de Cuyo, a más de 3.000 metros de altura, fue rescatado por personal policial.
Operativo exitoso
Rescataron a un andinista que se perdió en un cerro a más de 3.000 metros de altura
El turista se encontraba practicando andinismo cuando comenzó a solicitar ayuda por medio de una radio
Según informó el Ministerio de Seguridad, en las primeras horas de la tarde un llamado al 911 alertó sobre una persona que se estaba reportando por canales de emergencia en radiofrecuencias y estaba pidiendo ayuda porque se había perdido en el cerro San Bernardo.
Luego de 2 horas de búsqueda encontraron al andinista
Efectivos policiales de la Patrulla de Rescate se dirigieron hasta esa zona de Vallecitos y comenzaron el rastreo de andinista. Pasaron aproximadamente 2 horas hasta que lograron encontrarlo a un altura de 3.400 metros sobre le nivel del mar.
El turista andinista de 50 años estaba en buen estado de salud, por lo que fue hidratado y acompañado para terminar el descenso del cerro.