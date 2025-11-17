Rescataron a un andinista que se perdió en un cerro a más de 3.000 metros de altura

Según informó el Ministerio de Seguridad, en las primeras horas de la tarde un llamado al 911 alertó sobre una persona que se estaba reportando por canales de emergencia en radiofrecuencias y estaba pidiendo ayuda porque se había perdido en el cerro San Bernardo.

Luego de 2 horas de búsqueda encontraron al andinista

Efectivos policiales de la Patrulla de Rescate se dirigieron hasta esa zona de Vallecitos y comenzaron el rastreo de andinista. Pasaron aproximadamente 2 horas hasta que lograron encontrarlo a un altura de 3.400 metros sobre le nivel del mar.