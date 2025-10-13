Rescataron a dos andinistas que se habían perdido en Punta de Vacas, en alta montaña

Alrededor de las 2.30 de este lunes el equipo de rescate hizo contacto con las víctimas y constataron que estaban en perfecto estado de salud.

El rescate de los andinistas en Punta de Vacas

Una vez que se aseguraron que las personas estaban bien, montaron un sistema de cuerdas y sacaron a los andinistas del barranco en el que habían quedado varados. Debido a que estaban en buen estado, podían continuar el descenso por sus propios medios.

rescate alta montaña gendarmeria nacional 3 Cuando llegaron a Punta de Vacas, los andinistas fueron evaluados por un médico que constató que estaban en buen estado. Foto: Gendarmería Nacional

Fue así como a las 4 de este lunes los andinistas terminaron de bajar de la Pampa Las Leñas, cuyo camino es de poca dificultad y llegaron hasta Punta de Vacas desde donde los andinistas se fueron en su vehículo particular hasta Uspallata para descansar.