Fuera de peligro

Rescataron a dos andinistas que se habían perdido en Punta de Vacas, en alta montaña

Una pareja de andinistas pidió ayuda al perderse cuando bajaban de un cerro en alta montaña y personal de Gendarmería Nacional los auxilió

Soledad Segade
Gendarmería Nacional rescató a dos andinistas que se perdieron en la alta montaña.
Dos andinistas fueron rescatados luego de perderse en un cerro en la alta montaña. Avisaron que se habían desorientado en el descenso y estaban en un barranco. Personal de Gendarmería Nacional llegó hasta donde estaban, los asistieron y los auxiliaron para bajar.

El llamado llegó alrededor de las 23.30 del domingo, en el que un hombre de 46 años y su pareja de 45 años pedían auxilio tras desorientarse y quedarse atrapados en un barranco en la zona de Pampa Las Leñas, en Punta de Vacas.

El grupo especial de alta montaña de Gendarmería Nacional auxilió a los andinistas perdidos en Pampa Las Leñas.

Inmediatamente se montó un operativo y el grupo especial de alta montaña de Gendarmería Nacional comenzó el ascenso hacia el lugar donde la pareja había quedado varada.

Alrededor de las 2.30 de este lunes el equipo de rescate hizo contacto con las víctimas y constataron que estaban en perfecto estado de salud.

El rescate de los andinistas en Punta de Vacas

Una vez que se aseguraron que las personas estaban bien, montaron un sistema de cuerdas y sacaron a los andinistas del barranco en el que habían quedado varados. Debido a que estaban en buen estado, podían continuar el descenso por sus propios medios.

Cuando llegaron a Punta de Vacas, los andinistas fueron evaluados por un médico que constató que estaban en buen estado.

Fue así como a las 4 de este lunes los andinistas terminaron de bajar de la Pampa Las Leñas, cuyo camino es de poca dificultad y llegaron hasta Punta de Vacas desde donde los andinistas se fueron en su vehículo particular hasta Uspallata para descansar.

