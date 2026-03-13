Marcelo Torres Díaz, más conocido como Chelo y cantante del Grupo Green, fue detenido en la localidad de La Matanza, Buenos Aires, acusado de abusar sexualmente de una mujer dentro de un auto. La víctima es reconocida por tener un programa de streaming en las plataformas de YouTube y TikTok.
Quién es el Chelo, el conocido cantante cumbiero que fue detenido por abuso sexual
Está acusado de abusar sexualmente a una mujer dentro de un auto y ya tienen antecedentes por delitos similares
La detención del Chelo Torres sucedió el jueves en la casa donde vive tras la denuncia radicada por una mujer de 43 años, que expuso haber sido violada por el cantante, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.
En su relato, la mujer, que realiza transmisiones en vivo con contenido musical, relató que coordinó con el acusado un encuentro para hacer una nota para el programa. La víctima señaló que se subió a la camioneta Volkswagen Suran del Chelo Torres y se dirigieron a una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz.
El presunto abuso sexual del cantante
En la denuncia por abuso sexual la mujer dijo que estuvieron algunas horas hasta que el cantante decidió llevarla hasta su casa. En medio del trayecto, le recriminó “que había sido engorroso llegar hasta su domicilio” y hasta “se puso nervioso”.
En ese momento fue cuando el cantante detuvo la marcha del rodado y la obligó a que vaya al asiento trasero de la camioneta donde la abusó sexualmente, según la denuncia.
Luego de la denuncia, se convocó a los detectives de la Policía de Buenos Aires, que solicitaron diversas medidas judiciales entre las que se destacaron análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, comunicaciones y obtención de testimonios de testigos del hecho, como así determinar el actual domicilio de residencia.
Con las diligencias solicitadas, se ordenó de forma urgente el allanamiento y detención del cantante del Grupo Green. En el lugar se dispuso pericias por parte de Policía Científica sobre el rodado utilizado en el ataque.
Chelo Torres fue traslado en carácter de detenido a la sede judicial y se espera que sea indagado en las próximas horas.
Un dato que se aportó a la causa es que el cantante ya había sido condenado en 2009 a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de una menor.