Quién es el Chelo, el conocido cantante cumbiero que fue detenido por abuso sexual

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El presunto abuso sexual del cantante

En la denuncia por abuso sexual la mujer dijo que estuvieron algunas horas hasta que el cantante decidió llevarla hasta su casa. En medio del trayecto, le recriminó “que había sido engorroso llegar hasta su domicilio” y hasta “se puso nervioso”.

En ese momento fue cuando el cantante detuvo la marcha del rodado y la obligó a que vaya al asiento trasero de la camioneta donde la abusó sexualmente, según la denuncia.

Luego de la denuncia, se convocó a los detectives de la Policía de Buenos Aires, que solicitaron diversas medidas judiciales entre las que se destacaron análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, comunicaciones y obtención de testimonios de testigos del hecho, como así determinar el actual domicilio de residencia.

cantante abuso sexual 2 El vehículo del cantante donde habría ocurrido el abuso sexual.

Con las diligencias solicitadas, se ordenó de forma urgente el allanamiento y detención del cantante del Grupo Green. En el lugar se dispuso pericias por parte de Policía Científica sobre el rodado utilizado en el ataque.

Chelo Torres fue traslado en carácter de detenido a la sede judicial y se espera que sea indagado en las próximas horas.

Un dato que se aportó a la causa es que el cantante ya había sido condenado en 2009 a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de una menor.