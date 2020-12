traslado de presas al penal almafuerte II en cacheuta 2.jpg Trasladaron a 91 internas hacia el penal de Cacheuta

El edificio de la Unidad Penal III, de El Borbollón, está muy deteriorado y las condiciones de detención no eran las mejores. Cada módulo no cuenta con un espacio de recreación propio, sino que el complejo tiene un solo patio común. Además, las celdas y los sectores no estaban debidamente acondicionados para ese tipo de alojamiento.

En los últimos meses la tensión aumentó entre las internas de diferentes módulos, por lo que optaron por mejorar las condiciones para todas y trasladar a las 91 presas hacia el nuevo penal de Cacheuta, el cual fue utilizado durante este año para aislar a reclusos con coronavirus.

Una vez que todos los presos volvieron a sus lugares originales de alojamiento, el penal quedó en condiciones para ser ocupado por las mujeres. En total ingresaron 104 internas, 91 de El Borbollón y 13 del penal Agua de las Avispas.

El plan es refaccionar el antiguo complejo de Las Heras, y posiblemente quede como lugar para los presos hombres que estén en diversas fases de confianza.

Mientras tanto, el penal de Agua de las Avispas quedará para asistencia sanitaria, en caso de necesitar aislar internos por contagios de coronavirus.

Historia

Hasta el 2004 toda la población carcelaria estaba alojada en el penal Boulogne Sur Mer, el cual estaba dividido en un sector para hombres y otro para mujeres.

Pero en septiembre de ese año, se habilitó el complejo de El Borbollón, donde antes había funcionado el Monasterio Nuestra Señora del Rosario de las Monjas Dominicas.

El edificio ubicado en calle Paso Hondo, en Las Heras, y a 15 kilómetros de la Capital de Mendoza, que tenía cerca de 40 años de antigüedad, había sido construido con las normas antisísmicas. En aquel momento estaba en buen estado y se había refaccionado para la detención de mujeres.