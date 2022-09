Por el accidente en el Teatro Plaza, Aldo Díaz deberá pagar una multa y no podrá manejar por 6 meses

Accidente Teatro Plaza.jpg Aldo Díaz atropelló a 23 personas al subirse a la vereda del Teatro Plaza, en Godoy Cruz, luego de una función de Soledad Silveyra y Verónica Llinas.

Su VW Virtus estaba estacionado frente a la sala, en la plaza Godoy Cruz, a 45 grados. El hombre de 62 años tiene una discapacidad motriz, por lo que su auto es automático. Cuando quiso salir marcha atrás, no pudo frenar y se fue de lleno contra las personas que también salieron del teatro y esperaban a las actices para saludarlas.

En su momento, Díaz expresó que en el momento del accidente "me sentí shockeado, no entendía nada. Nunca choqué en mi vida, nunca me pasó nada, no sé qué pasó esa noche. No me acuerdo".

La pena aplicada para Aldo Díaz

La jueza Llaver entendió, según las pruebas y pericias, que Díaz alcanzó una velocidad entre 21,8 y 36,8 kilómetros por hora cuando terminó prácticamente dentro del hall del Teatro Plaza, hiriendo a su paso a 23 personas. Por esto, la sanción fue una multa de 125 mil pesos y la inhabilitación para conducir por seis meses.

Aldo Díaz, el acusado por el accidente en el Teatro Plaza. Foto: Facebook

De todas formas, aún continúa la causa penal en la Fiscalía de Tránsito, en manos del fiscal Jorge Calle, quien lo imputó por lesiones graves culposas por conducción imprudente y agravada por ser más de una víctima.

El accidente en el Teatro Plaza

De las personas que fueron atropelladas, solo tres quedaron internadas con difernetes heridas. Dos de ellas fueron dadas de altas a los pocos días, pero una joven de 27 años estuvo en terapia intensiva del Hospital Central en muy delicado por el fuerte golpe que sufrió en su cabeza. Desiré Rodríguez estuvo un mes internada, hasta que despertó, respondió y fue dada de alta.

Desiré Rodríguez, la joven de 27 años que estuvo un mes internada tras ser atropellada por Aldo Díaz en el Teatro Plaza. Foto: Facebook

En una nota a Canal 7, la joven cantante aseguró que no estaba enojada con Aldo Díaz, porque entiende que no tuvo la intención de hacer daño a las personas que estaban allí, ni a ella, que le había regalado las entradas para el teatro a su madre por su cumpleaños.

Sobre esto, Aldi Díaz aseguró a Diario UNO que rezó mucho por la recuperación de la joven y que él también está dispuesto a charlar con ella cuando sea el momento indicado.

