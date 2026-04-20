Los Abuelos de la Nada regresan a Mendoza con su show "Costumbres Argentinas". Será el jueves 23 de abril en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) a las 21.30 y la apertura del show estará a cargo del mendocino Juan Pablo Staiti. Las entradas están a la venta en EntradaWeb y tienen los siguientes valores:
Los Abuelos de la Nada regresan a Mendoza junto a Juan Pablo Staiti
La legendaria banda de rock nacional presentará su show "Costumbres Argentinas" en el teatro Plaza
- Platea Baja, filas 01 a 18: $60.000.
- Platea Baja, filas 19 a 25: $50.000.
- Platea Alta: $40.000.
“Costumbres Argentinas”, el show con el que Los Abuelos de la Nada vuelven a recorrer el país celebrando su legado es una de las propuestas más esperadas del año, ya que se trata del retorno de una banda clave en la historia del rock nacional, comandada ahora por Gato Azul Peralta, hijo del legendario Miguel Abuelo y Gringui Herrera en guitarra como parte de una banda muy profesional que ofrecerá una noche cargada de clásicos inolvidables.
Felipe Staiti presentará su proyecto solista
Como apertura del concierto, el guitarrista mendocino Juan Pablo Staiti presentará su proyecto solista como invitado que suma una impronta local de alto nivel artístico.
Guitarrista, compositor y productor artístico, Juan Pablo Staiti nació en Mendoza en 1986 y creció en un entorno profundamente musical. Su formación lo llevó al reconocido Musicians Institute (Los Ángeles, California), donde perfeccionó su técnica junto a músicos de excelencia internacional.
A lo largo de su carrera, integró como músico sesionista en vivo a Enanitos Verdes, recorriendo América y Europa. Actualmente, se desempeña como guitarrista de sesión y participa en proyectos tributo de primer nivel, interpretando repertorios de bandas y artistas icónicos como Toto, Bon Jovi y Jeff Beck.
En esta nueva etapa, presenta su primer material solista: canciones que nacen de experiencias personales y se transforman en historias donde el público puede verse reflejado. Su show de apertura será una oportunidad ideal para descubrir esta faceta artística, íntima y potente junto a esta banda:
- Juan Pablo Staiti (voz y guitarra).
- Pablo Sánchez (batería).
- Horacio Munnia (bajo)
- Adrián Muñoz (teclados)
Una noche que combinará historia, emoción y talento local en un mismo escenario.