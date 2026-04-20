Los Abuelos de la Nada regresan a Mendoza junto a Juan Pablo Staiti

Juan Pablo Staiti

Guitarrista, compositor y productor artístico, Juan Pablo Staiti nació en Mendoza en 1986 y creció en un entorno profundamente musical. Su formación lo llevó al reconocido Musicians Institute (Los Ángeles, California), donde perfeccionó su técnica junto a músicos de excelencia internacional.

A lo largo de su carrera, integró como músico sesionista en vivo a Enanitos Verdes, recorriendo América y Europa. Actualmente, se desempeña como guitarrista de sesión y participa en proyectos tributo de primer nivel, interpretando repertorios de bandas y artistas icónicos como Toto, Bon Jovi y Jeff Beck.

En esta nueva etapa, presenta su primer material solista: canciones que nacen de experiencias personales y se transforman en historias donde el público puede verse reflejado. Su show de apertura será una oportunidad ideal para descubrir esta faceta artística, íntima y potente junto a esta banda:

Juan Pablo Staiti (voz y guitarra).

Pablo Sánchez (batería).

Horacio Munnia (bajo)

Adrián Muñoz (teclados)

Una noche que combinará historia, emoción y talento local en un mismo escenario.