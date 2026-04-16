Padrastro golpea a un bebé y su hermanita intenta protegerlo

Rápidamente, las redes se han llenado de comentarios de diversos usuarios que están indignados con la situación. "La culpa la tiene la madre por meter un tipo así a la casa", "Maldito sea él y la maldita zorra de la madre que ganas de ir a matarlos espero que hagan algo pronto con esos par de malditos", "Definitivamente a todos esos toca erradicarlos de la sociedad y mandarlos a la selva donde nuca debieron salir", son solo algunos de los que se pueden leer.

¿El maltrato infantil es carcelable en los Estados Unidos?

Sí, el maltrato infantil en Estados Unidos es considerado como un delito grave que conlleva penas de cárcel, aunque la severidad de la condena depende de la jurisdicción estatal, la gravedad del daño y los antecedentes del agresor.

Maltrato infantil (2) El maltrato infantil es considerado como un delito grave en los Estados Unidos.

Además, es importante destacar que en los Estados Unidos las leyes sobre abuso y negligencia infantil son competencia de cada estado, pero todas comparten un marco legal estricto.

El maltrato puede ser considerado como un delito menor o uno mayor: