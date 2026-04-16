Un video de maltrato infantil ocurrido en los Estados Unidos se ha viralizado en las últimas horas. Se trata de un hombre que maltrata a su hijastro a golpes y la hermana del pequeño intenta protegerlo.
Padrastro golpea a un bebé y su hermanita intenta protegerlo
El video donde se ve a un hombre golpear a un bebé en la cara se volvió viral. Se repudia su actitud en las redes sociales
El video ya se puede ver en diversas cuentas de X (ex Twitter) y en el mismo se ve al padrastro del bebé de apenas meses golpeándolo con una almohada.
Después de varios golpes, la hermana mayor del pequeño se acerca para protegerlo, pero el padrastro vuelve a atacarlo con golpes de mano en la cara. Finalmente se puede ver que la pequeña alza al bebé y se lo lleva.
Rápidamente, las redes se han llenado de comentarios de diversos usuarios que están indignados con la situación. "La culpa la tiene la madre por meter un tipo así a la casa", "Maldito sea él y la maldita zorra de la madre que ganas de ir a matarlos espero que hagan algo pronto con esos par de malditos", "Definitivamente a todos esos toca erradicarlos de la sociedad y mandarlos a la selva donde nuca debieron salir", son solo algunos de los que se pueden leer.
¿El maltrato infantil es carcelable en los Estados Unidos?
Sí, el maltrato infantil en Estados Unidos es considerado como un delito grave que conlleva penas de cárcel, aunque la severidad de la condena depende de la jurisdicción estatal, la gravedad del daño y los antecedentes del agresor.
Además, es importante destacar que en los Estados Unidos las leyes sobre abuso y negligencia infantil son competencia de cada estado, pero todas comparten un marco legal estricto.
El maltrato puede ser considerado como un delito menor o uno mayor:
- Delito Menor: Generalmente aplicado en casos de negligencia por primera vez o castigos corporales que no resultaron en lesiones permanentes. Las penas suelen ser de hasta 1 año en una cárcel del condado, multas y libertad condicional.
- Delito Grave (Felony): Se aplica en casos de abuso físico severo, abuso sexual, tortura o negligencia extrema que ponga en riesgo la vida. Las condenas en prisiones estatales suelen oscilar entre 2 y 20 años, pudiendo llegar a cadena perpetua en casos de extrema crueldad o muerte del menor.