Nuevo método de robo: ladrones arrancan a la llave de un motociclista en plena autopista

Embed BRUTAL ATAQUE MOTOCHORRO A 100 KM/H POR EL ACCESO SUDESTE



Dos delincuentes interceptaron a un motociclista a la altura de #Avellaneda y a alta velocidad. Le arrancaron la llave en movimiento para frenar la moto. Por suerte la víctima escapó corriendo. #viral #inseguridad pic.twitter.com/dPQ9ilQEK8 — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) March 25, 2026

El particular robo en Avellaneda

El episodio ocurrió en la madrugada de este miércoles en el barrio bonaerense de Avellaneda. Por el Acceso Sudeste se encontraba circulando un motociclista a una velocidad aproximada de 100 kilómetros por hora, según quedó registrado en el video que grabó con la cámara de su casco.

A la altura de la bajada hacia Sarandí, el hombre se vio sorprendido por dos motochorros que se le pusieron a la par. En pocos segundos, el ladrón que iba como acompañante logró apagar la moto de la víctima y sacarle la llave del tambor de arranque.

Claro que el vehículo se detuvo completamente, mientras que los ladrones frenaban metros más adelante. En busca de resguardar su integridad, la víctima del robo dejó su rodado abandonado a la suerte de los delincuentes y escapó corriendo por medio de la autopista.

Según la información que trascendió, los autores del robo escaparon en ambas moto. Pese a que quedaron filmados por la cámara de la víctima, hasta el momento no han sido identificados ya que tenían puestos sus cascos. En paralelo, las autoridades buscan dar con el vehículo sustraído y se difundieron las imágenes del video para alertar a otros motociclistas que suelen circular por esa zona de Buenos Aires.