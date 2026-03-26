Parece una escena de una de las películas de la saga de Rápido y Furioso, pero en realidad se trató de una nueva modalidad de robo que se registró en los últimos días en Buenos Aires y quedó registrada por una cámara que tenía la víctima.
Nuevo método de robo: ladrones arrancan a la llave de un motociclista en plena autopista
El robo ocurrió en las últimas horas cuando la víctima circulaba a 100 kilómetros por hora pero no puedo evitar ser atacado
Dos motochorros cometieron el asalto en plena autopista de Buenos Aires, cuando ellos y la víctima circulaban a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Nada de eso pudo evitar que se terminaran llevando el vehículo en cuestión.
Sin embargo, las imágenes dejaron registrado una nueva forma de abordar a la víctima del robo: sacándole directamente la llave del vehículo mientras circulaba por el asfalto a toda velocidad.
El particular robo en Avellaneda
El episodio ocurrió en la madrugada de este miércoles en el barrio bonaerense de Avellaneda. Por el Acceso Sudeste se encontraba circulando un motociclista a una velocidad aproximada de 100 kilómetros por hora, según quedó registrado en el video que grabó con la cámara de su casco.
A la altura de la bajada hacia Sarandí, el hombre se vio sorprendido por dos motochorros que se le pusieron a la par. En pocos segundos, el ladrón que iba como acompañante logró apagar la moto de la víctima y sacarle la llave del tambor de arranque.
Claro que el vehículo se detuvo completamente, mientras que los ladrones frenaban metros más adelante. En busca de resguardar su integridad, la víctima del robo dejó su rodado abandonado a la suerte de los delincuentes y escapó corriendo por medio de la autopista.
Según la información que trascendió, los autores del robo escaparon en ambas moto. Pese a que quedaron filmados por la cámara de la víctima, hasta el momento no han sido identificados ya que tenían puestos sus cascos. En paralelo, las autoridades buscan dar con el vehículo sustraído y se difundieron las imágenes del video para alertar a otros motociclistas que suelen circular por esa zona de Buenos Aires.