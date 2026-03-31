"Nos toca atravesar uno de los momentos más dolorosos", la despedida del alumno asesinado en Santa Fe

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Alumno asesinado y una triste despedida: un apasionado por el fútbol

Ian había cumplido 13 años el pasado 2 de enero. Era alumno de primer año y el único hijo de Mirian Núñez, una maestra jardinera de 44 años, y Hugo Leandro Cabrera, empleado municipal de 40. Para ellos, el mundo se detuvo.

El destacado alumno era un apasionado del fútbol y jugaba en un club local que, ante el trágico suceso, decretó asueto y mantuvo sus puertas cerradas en señal de duelo. Meses atrás, su padre lo había llevado a una prueba deportiva y le había dedicado un emotivo mensaje en redes sociales que hoy se lee con un nudo en la garganta: "Aún sos chico y vas a tener muchas oportunidades. Vas a hacer muchos amigos y a tener experiencias hermosas. Estoy muy orgulloso de vos".

Sus amigos y compañeros lo recordaron como un chico "divertido" y lleno de vida. "Tristísimo comienzo de semana en mi San Cristóbal, Q.E.P.D. Ian Cabrera. Abrazo fuerte y mis más sinceras condolencias a Mirian y Leo. Duele el alma, duele tremendo, San Cristóbal está de luto", expresó en redes Rosana, una allegada a la familia de Santa Fe.

“Hoy no es un día más para nosotros”, dice el comunicado del club. “Nos toca atravesar uno de los momentos más dolorosos que puede vivir una comunidad. Con el corazón completamente roto, despedimos a uno de los nuestros, un chico que creció, compartió y dejó su huella en nuestro club”.

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El horror disfrazado en una funda de guitarra

El lunes por la mañana, la inocencia del aula se hizo añicos. Un alumno de 15 años, dos años mayor que Ian y que no compartía curso con él, ingresó a la escuela con una escopeta perteneciente a su abuelo, presuntamente escondida en la funda de una guitarra. Tras gritar la palabra “sorpresa”, comenzó a disparar, acabando con la vida de Ian y dejando a otros estudiantes heridos.

El atacante, que según información preliminar atravesaba una situación familiar muy compleja y tenía antecedentes de haber sufrido bullying y autolesiones, se encuentra detenido a disposición de la Justicia de Santa Fe.

Una alarma para toda la sociedad

En medio del dolor, las voces que se alzaron en la despedida de Ian no solo pidieron justicia y consuelo, sino también reflexión. "Lo que pasó hoy en San Cristóbal no solo es una tragedia. Es también una alarma", advirtió una familiar de la víctima a través de sus redes sociales.

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Mientras las autoridades investigan los detalles del hecho y cómo el alumno logró ingresar armado al recinto educativo, el interrogante que planteó la madre de otra estudiante resuena en toda la provincia: "¿Cómo van a volver nuestros hijos a la escuela?".

Hoy, San Cristóbal despide a un chico que tenía la vida por delante. Una comunidad entera abraza a Mirian y a Leandro, sabiendo que, efectivamente, este martes no es un día más. Y probablemente, para ellos, ningún día vuelva a serlo.

Despiden a Ian Cabrera

Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado por un compañero, le dan el último adiós en un emotivo y desolador velatorio, para luego realizar el traslado al cementerio.

Desde este martes temprano, se realiza el velatorio en la Asociación Mutual de San Cristóbal y luego se espera que 10.30 el adolescente sea trasladado hasta el cementerio municipal.