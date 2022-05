"No hacía falta que me lastimen así": un profesor fue atacado a navajazos en un robo "piraña"

ataque en piraña.jpg Cámara de seguridad. El hombre volvía a su casa después de trabajar

Una vez ocurrido el hecho el hombre fue auxiliado por sus vecinos quienes lo encontraron tirado en la calle e inmediatamente llamaron a la Policía. Luis fue trasladado al Hospital "Alberto Balestrini" donde quedó en observación tras recibir 15 puntos en la pierna izquierda y 5 en la derecha.

► TE PUEDE INTERESAR: Cayó la Banda de los Talibanes que cometía violentas entraderas donde torturaban a las víctimas

La víctima relató: "Ni siquiera los oí correr atrás mío, cuando me di cuenta ya me estaban pegando y cuando estaba en el suelo me terminaron cortando la pierna de un lado y la rodilla del otro", además, agregó lo siguiente: "Ahora estoy muy mal, no puedo caminar".

ataque en piraña 3.jpg Cámara de seguridad. La víctima fue atacada por tres sujetos con una navaja.

Después del ataque, los malvivientes, con la llave en su poder, se dirigieron al domicilio de la víctima, pero no pudieron cumplir con su objetivo de ingresar a la vivienda. Además los delincuentes le lograron sustraer al sujeto una notebook en el momento del robo.

► TE PUEDE INTERESAR: Un conductor alcoholizado y sin carnet volcó en la Panamericana

A través de un video, aportado por las cámara de seguridad, se pudo registrar el momento del hecho cuando uno de los delincuentes lo ataca por detrás, provocando los cortes en ambas piernas.

Embed

Fuente NA.