Niños abandonados por sus padres: una pareja huyó de casa y los menores quedaron sin comida y desamparados

Cuando la mujer entendió la situación por lo que le había comentado el niño, avisó a la policía e integrantes de la comisaría 13ª llegaron al sitio y conversaron con la mujer, quién le dijo que el menor estaba perdido y el menor le había dicho que sus padres se habían ido de su casa y los habían dejado solo junto a su hermanita.

En ese sentido y sin saber el paradero de los progenitores, una vecina alertó a la policía y los investigadores que la pareja que había huido y había dejado los niños abandonados, tenía problemas con el consumo de drogas y que en el interior de la casa se encontraba supuestamente una niña de 3 años.

También aportó datos quién dijo ser la hermana del hombre fugado de su casa, pero que desconocía el paradero de la pareja.

niños-abandonados-chaco-padres

Niños abandonados en su casa por sus padres

Cuando los agentes de la policía de Chaco ingresaron a la casa, se encontraron con la niña de 3 años durmiendo sola en una habitación.

Los niños abandonados, tras esta situación, fueron trasladados a medicina legal y luego hasta la unidad policial.

Desde la fiscalía de turno, según señala el diariochaco.com, dispusieron que los menores quedaran provisoriamente bajo los cuidados de su tía, al menos hasta que haya novedades del paradero de sus padres.