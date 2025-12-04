Sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del kilómetro 592 - Acceso Norte San Fernando del Valle de Catamarca, los funcionarios de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Catamarca”, junto con los efectivos del Escuadrón 67, realizaron el miércoles el registro de un micro de los denominados “tour de compras” que circulaba con itinerario Salta – Mendoza, descubriendo un caso llamativo de drogas y narcotráfico.
Narcotráfico: revisaron unas mochilas en un tour de compras y se llevaron una sorpresa descomunal
Un tour de compras que tenía punto final Mendoza, terminó con algunas personas detenidas por narcotráfico
Con el micro detenido, los uniformados procedieron a inspeccionar la bodega, lugar donde hallaron tres bultos de grandes dimensiones que emanaban un fuerte olor a cannabis sativa (marihuana), por lo que continuaron a identificar a los propietarios de los mismos.
Narcotráfico: sorpresa en mochilas infantiles
Los efectivos lograron localizar a tres mujeres mayores de edad y abrieron los bultos, que acondicionaban mochilas infantiles. Las mismas camuflaban el traslado de 60 paquetes rectangulares que contenían marihuana, en un caso de narcotráfico que sorprendió a todos los pasajeros del micro.
En presencia de testigos, el personal de la Fuerza efectuó las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron la existencia de 65.868 kilos de marihuana.
Intervinieron en el hecho, el Juzgado Federal N° 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, que determinaron el decomiso de la totalidad de la droga y demás elementos de interés para la causa. Mientras que, las involucradas quedaron detenidas en infracción a la Ley 23.737.