Narcotráfico: revisaron unas mochilas en un tour de compras y se llevaron una sorpresa descomunal

Con el micro detenido, los uniformados procedieron a inspeccionar la bodega, lugar donde hallaron tres bultos de grandes dimensiones que emanaban un fuerte olor a cannabis sativa (marihuana), por lo que continuaron a identificar a los propietarios de los mismos.

narcotrafico-marihuana

Narcotráfico: sorpresa en mochilas infantiles

Los efectivos lograron localizar a tres mujeres mayores de edad y abrieron los bultos, que acondicionaban mochilas infantiles. Las mismas camuflaban el traslado de 60 paquetes rectangulares que contenían marihuana, en un caso de narcotráfico que sorprendió a todos los pasajeros del micro.