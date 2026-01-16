Moto robada y fuga en contramano: la acompañante cayó al asfalto y aprehendieron a un menor de 16

La maniobra evasiva dio lugar a una persecución por las calles aledañas. En medio del trayecto, la joven que viajaba como acompañante perdió la estabilidad y cayó sobre el asfalto.

A pesar de la caída de la mujer, el conductor continuó su marcha unos metros más, aunque finalmente fue interceptado y reducido por los efectivos policiales.

El menor iba en una moto robada

Una vez controlada la situación y asegurado el perímetro, los agentes procedieron a la identificación de los involucrados. Se constató que el conductor de la motocicleta es un menor de solo 16 años de edad.

En paralelo, se brindó asistencia a la joven que había caído del rodado. Tras verificar su estado de salud, se procedió a su demora preventiva mientras se realizaban las averiguaciones sobre el origen del vehículo.

Y resultó que la moto era robada. El personal actuante realizó una inspección ocular sobre la unidad para verificar su documentación. Al observar la patente, los efectivos notaron irregularidades que no coincidían con las características físicas del rodado.

Tras consultar los datos en el sistema informático de la policía provincial, se confirmó que la placa patente no correspondía a esa unidad y que se trataba efectivamente de una moto robada.

El caso quedó bajo la órbita del Dr. Rivas, quien impartió las directivas legales a seguir. Se dispuso que la menor fuera restituida a sus progenitores. Por su parte, el conductor de 16 años fue derivado a la Comisaría 11°. Allí se notificó formalmente a sus padres sobre la situación legal del joven y el inicio de las actuaciones correspondientes por el hecho.