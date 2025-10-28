Mendocino acusado de abuso sexual cayó tras siete años de fuga, extraditado desde España

La víctima relató que se encontraba de visita en la casa junto con su esposo, quien se había retirado a descansar por estar enfermo.

Aprovechando esa circunstancia, el atacante “la tomó del pelo, le tapó la boca y, tras efectuar varios tocamientos por sobre sus prendas, le quitó la ropa y la sometió sexualmente contra su voluntad”.

Tras cometer el ataque, el sospechoso se dio a la fuga con rumbo desconocido, permaneciendo prófugo desde ese momento.

Policia - Guardia Civil España Una comisión policial viajó a Madrid para asumir la custodia del hombre denunciado por abuso sexual (foto ilustrativa).

La captura y el proceso de extradición

La Fiscalía de Instrucción N°9 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza tomó la causa y solicitó la captura internacional del hombre. En consecuencia, el Departamento Interpol emitió la alerta roja para dar con su paradero.

Tras un intercambio de información entre la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA y sus pares de Interpol España, se logró determinar que el prófugo se ocultaba en el país europeo.

"Se solicitó la colaboración de las autoridades policiales españolas para su búsqueda y detención, quienes, tras arduas tareas investigativas, lograron aprehenderlo en mayo del corriente año", explicaron fuentes de la fuerza.

La derivación hacia Argentina fue concedida a mediados de septiembre. Una comisión policial viajó a Madrid para asumir la custodia del involucrado, cuyo traslado finalizó en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde quedó a la espera de ser trasladado a Mendoza para enfrentar el proceso legal pertinente.

Si al acusado se lo encuentra culpable y se le considera alguno de los agravantes tipificados en el Código Penal Argentino la pena podría alcanzar hasta 20 años de prisión.

Fuente: Noticias Argentinas