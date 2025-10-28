La Justicia argentina logró concretar en las últimas horas la extradición de un mendocino de 31 años que estaba prófugo desde hacía siete años, acusado de abuso sexual. El hombre, sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol, arribó al Aeropuerto de Ezeiza y fue puesto a disposición del fuero judicial de Mendoza.
Mendocino acusado de abuso sexual cayó tras siete años de fuga, extraditado desde España
El prófugo por abuso sexual evadió a la Justicia desde 2018. Tenía una Alerta Roja de Interpol y fue traído de Madrid por la Policía Federal Argentina
Personal de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) coordinó el traslado desde España del imputado, sobre quien recaía un pedido de captura internacional por un hecho ocurrido en 2018.
El abuso sexual fue denunciado en 2018
El acusado está imputado de haber abusado de su cuñada en una vivienda de Mendoza. Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió en 2018, cuando la víctima ingresó a la habitación del agresor para pedirle un cigarrillo.
La víctima relató que se encontraba de visita en la casa junto con su esposo, quien se había retirado a descansar por estar enfermo.
Aprovechando esa circunstancia, el atacante “la tomó del pelo, le tapó la boca y, tras efectuar varios tocamientos por sobre sus prendas, le quitó la ropa y la sometió sexualmente contra su voluntad”.
Tras cometer el ataque, el sospechoso se dio a la fuga con rumbo desconocido, permaneciendo prófugo desde ese momento.
La captura y el proceso de extradición
La Fiscalía de Instrucción N°9 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza tomó la causa y solicitó la captura internacional del hombre. En consecuencia, el Departamento Interpol emitió la alerta roja para dar con su paradero.
Tras un intercambio de información entre la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA y sus pares de Interpol España, se logró determinar que el prófugo se ocultaba en el país europeo.
"Se solicitó la colaboración de las autoridades policiales españolas para su búsqueda y detención, quienes, tras arduas tareas investigativas, lograron aprehenderlo en mayo del corriente año", explicaron fuentes de la fuerza.
La derivación hacia Argentina fue concedida a mediados de septiembre. Una comisión policial viajó a Madrid para asumir la custodia del involucrado, cuyo traslado finalizó en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde quedó a la espera de ser trasladado a Mendoza para enfrentar el proceso legal pertinente.
Si al acusado se lo encuentra culpable y se le considera alguno de los agravantes tipificados en el Código Penal Argentino la pena podría alcanzar hasta 20 años de prisión.
Fuente: Noticias Argentinas