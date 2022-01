"Me dejaron sin mi hermano": dolor en las redes por la muerte de Carlos Amieva

El enojo llevó a que los agresores encerraran a Carlos Amieva y a su pareja y provocaran un accidente. Frente a esto, el entrenador se bajó de su vehículo para hablar con los agresores pero estos directamente lo golpearon, lo dejaron inconciente y escaparon.

Entre los golpes y la caída al piso, Amieva sufrió heridas de consideración en su cabeza y tuvo que ser trasladado al hospital El Carmen en Godoy Cruz. Los agresores fueron detenidos, pero el técnico no superó las heridas y falleció en la madrugada de este jueves.

Dolor en las redes sociales

Una de las más dolidas fue la hermana de Amieva, Adriana Amieva, que aseguró que su hermano "no murió", sino que "lo mataron, me dejaron sin mi hermano, tardes de mates, vacaciones compartidas, domingos en familia, me sostenías, me ayudabas, me acompañabas!!!! Chau! Te querré siempre", explicó, en un posteo que fue muy comentado por otros conocidos de ambos.

"No x Dios xq? Tenias tanto x y vivir hacer ,Carli iniciaste sin querer el viaje a la Luz Eterna , Tunuyán amanece triste todos esperábamos tu recuperación ,estarás siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazón (sic)", escribió otra persona que conocía a los hermanos.

En tanto, otra usuaria de facebook escribía que todavía no podía creer lo que había ocurrido.

Carlos Amieva, tristeza en redes sociales.jpg

Otras personas que lo conocieron a través de su actividad deportiva, también le dedicaron algunas palabras.

"Jamás vamos a olvidarte, dejaste una profunda huella en el corazón de cada uno de nosotros y nos diste miles de razones por las cuales sentir una profunda admiración y cariño hacia vos, Carlos Amieva. Que Dios te guarde en su gloria, descansa en Paz!" expuso otra usuaria.