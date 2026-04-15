El caso que conmocionó a la opinión pública por la frialdad de sus imágenes volvió a cobrar relevancia este miércoles. Abel Guzmán, el peluquero que estuvo prófugo durante meses tras ejecutar de un disparo a su compañero de trabajo Germán Medina, declaró finalmente en el juicio oral que se lleva a cabo en su contra.
"Me cegué": la confesión de un homicida y el video del crimen que se hizo viral
Abel Guzmán rompió el silencio en el juicio por el asesinato de Germán Medina, el colorista de la peluquería de Recoleta. Ante el tribunal, el acusado intentó justificar el brutal ataque ocurrido en marzo de 2024.
"No quise matarlo": la estrategia de la defensa
Frente a los jueces, Guzmán utilizó una frase que resonó en la sala: "Me cegué". El imputado aseguró que el conflicto que mantenían en el salón de belleza de Recoleta lo desbordó emocionalmente. Según su testimonio, no hubo una planificación previa del crimen, sino que fue una reacción impulsiva derivada de "años de maltrato y discusiones laborales".
Sin embargo, esta versión choca de frente con las pruebas presentadas por la fiscalía y la querella, quienes sostienen que el atacante actuó con plena conciencia y premeditación.
El video que recorrió el mundo
El caso no solo es recordado por la gravedad del hecho, sino por la crudeza del video de las cámaras de seguridad. En las imágenes, que se volvieron virales en 2024 y fueron la pieza clave para su identificación, se observa una secuencia escalofriante:
- Guzmán increpa a sus compañeros mientras sostiene un arma.
- Medina permanece sentado, intentando calmar la situación.
- Sin mediar forcejeo, Guzmán le dispara a quemarropa en la cabeza.
- El agresor escapa por una ventana ante la mirada atónita del dueño del local.
Los puntos clave del juicio
- La huida: Tras el crimen, Guzmán desapareció por completo. Fue capturado meses después en la localidad de Paso del Rey, gracias a una denuncia anónima.
- La autopsia: Confirmó que la víctima murió en el acto debido a una herida de bala en el cráneo.
- Testimonios: Los compañeros de la peluquería presentes en el momento del asesinato han ratificado en el juicio la actitud violenta y amenazante que Guzmán mantuvo durante toda la jornada del crimen.
La querella busca la pena máxima de reclusión perpetua por homicidio agravado, mientras que la defensa intenta atenuar la condena bajo la figura de "emoción violenta", algo que resulta difícil de sostener dada la frialdad captada en el video original.