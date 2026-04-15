"Me cegué": la confesión de un homicida y el video del crimen que se hizo viral

abel guzman

El video que recorrió el mundo

El caso no solo es recordado por la gravedad del hecho, sino por la crudeza del video de las cámaras de seguridad. En las imágenes, que se volvieron virales en 2024 y fueron la pieza clave para su identificación, se observa una secuencia escalofriante:

Guzmán increpa a sus compañeros mientras sostiene un arma.

Medina permanece sentado, intentando calmar la situación.

Sin mediar forcejeo, Guzmán le dispara a quemarropa en la cabeza.

El agresor escapa por una ventana ante la mirada atónita del dueño del local.

Embed - INFORMACIÓN EXCLUSIVA - MOMENTO del ASESINATO al PELUQUERO

Los puntos clave del juicio

La huida: Tras el crimen, Guzmán desapareció por completo. Fue capturado meses después en la localidad de Paso del Rey, gracias a una denuncia anónima.

Tras el crimen, Guzmán desapareció por completo. Fue capturado meses después en la localidad de Paso del Rey, gracias a una denuncia anónima. La autopsia: Confirmó que la víctima murió en el acto debido a una herida de bala en el cráneo.

Confirmó que la víctima murió en el acto debido a una herida de bala en el cráneo. Testimonios: Los compañeros de la peluquería presentes en el momento del asesinato han ratificado en el juicio la actitud violenta y amenazante que Guzmán mantuvo durante toda la jornada del crimen.

La querella busca la pena máxima de reclusión perpetua por homicidio agravado, mientras que la defensa intenta atenuar la condena bajo la figura de "emoción violenta", algo que resulta difícil de sostener dada la frialdad captada en el video original.