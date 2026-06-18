Máxima tensión en un jardín de niños: los padres de chicos presuntamente abusados quisieron linchar al portero

El hombre de 55 años, identificado como R. L., fue detenido el 10 de junio acusado de diversos casos de abuso sexual de menores dentro del jardín de infantes Nº261. Fueron los padres de los chicos quienes hicieron las denuncias antes de agruparse en la puerta de la institución educativa con el objetivo de lincharlo.

abuso sexual portero R.L., de 55 años, recibió 11 denuncias de abuso sexual y fue detenido. Foto: NA

Santa Fe consternada por los casos de abuso sexual en un jardín de infantes

Este miércoles la fiscal Antonela Valente, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, imputó al sujeto por 3 casos de abuso de chicos de 4 y 5 años, sumado a las amenazas que sufrieron las víctimas para que no cuenten las agresiones sexuales.