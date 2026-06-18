El caso de un presunto abuso sexual hacia más de 11 niños conmociona al país. Es que el portero de un jardincito en el barrio Empalme Graneros, en Santa Fe, fue detenido e imputado con prisión preventiva tras haber sido fuertemenete denunciado. Hasta el momento se lo acusó de 3 hechos, pero la Fiscalía anunció que son más de 11 las denuncias que están bajo investigación.
Máxima tensión en un jardín de niños: los padres de chicos presuntamente abusados quisieron linchar al portero
El presunto abuso sexual habría ocurrido en las instalaciones de un jardincito. El acusado está detenido e imputado
El hombre de 55 años, identificado como R. L., fue detenido el 10 de junio acusado de diversos casos de abuso sexual de menores dentro del jardín de infantes Nº261. Fueron los padres de los chicos quienes hicieron las denuncias antes de agruparse en la puerta de la institución educativa con el objetivo de lincharlo.
Santa Fe consternada por los casos de abuso sexual en un jardín de infantes
Este miércoles la fiscal Antonela Valente, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, imputó al sujeto por 3 casos de abuso de chicos de 4 y 5 años, sumado a las amenazas que sufrieron las víctimas para que no cuenten las agresiones sexuales.
Tras la solicitud de la fiscal, el juez de primera in stancia, Rafael Coria, tuvo por formalizada la imputación disponiendo la prisión preventiva efectiva por el término de 90 días con prórroga automática, informó La Capital.
Es importante destacar que hasta el momento el portero solo fue acusado por 3 episodios de abuso sexual de menores, pero con seguridad habrá novedades en las próximas horas ya que el avance de la investigación incluye más de 11 denuncias.