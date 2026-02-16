Mataron a un presunto estafador: estaba atado, baleado y quemado dentro de su auto

El caso salió a la luz tras un llamado al 911 que alertaba sobre un Peugeot 206 negro en llamas en la esquina de Cumaná y Tobago.

Cuando llegó el Comando Patrulla, encontró a la víctima aún con vida, asistida por vecinos que intentaban ayudarlo en medio de la conmoción.

En estado crítico, atado y con dos disparos, Berguese aseguró ser integrante del área de Investigaciones de la Policía bonaerense.

Sin embargo, con el avance de la investigación, esa versión se desmoronó: no era policía ni abogado matriculado, pese a que durante años se presentó como tal.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante con un balazo en el brazo derecho y otro en el pecho. Los médicos intentaron salvarlo, pero murió dos días después por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores la noche anterior al ataque, Berguese había discutido con su pareja por un supuesto pedido de divorcio y salió de su casa, en Congreso al 3200, a bordo del Peugeot.

estafador3

Horas más tarde apareció dentro de su auto incendiado. Para la Justicia, la escena ataduras, disparos y fuego sugiere un crimen planificado, con un mensaje brutal.

Con el avance de la causa, todo apunta a una posible venganza. En este sentido, fuentes judiciales indicaron que Berguese había sido denunciado por hacerse pasar por abogado y estafar a varias personas.

La causa, que comenzó como “tentativa de homicidio”, fue recaratulada como “homicidio” y ya cuenta con dos sospechosos detenidos, de 40 y 41 años.

Fuente: tn.com.ar