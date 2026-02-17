Un hombre es intensamente buscado en El Carrizal luego de haberse metido al agua y no saber nada más de él. Sus familiares indicaron que se habría ahogado y personal de Bomberos montó un operativo en la zona para encontrarlo.
Buscan a un hombre que se habría ahogado en El Carrizal
El hombre se metió al agua para sacar una boya brillante en El Carrizal y lo perdieron de vista. Creen que se habría ahogado y es buscado por Bomberos
Ocurrió poco antes de las 7 de este martes, a la altura del paredón de El Carrizal, donde un hombre se metió al agua al ver una boya brillante con la intención de sacarla de allí.
Sus allegados señalaron que cuando intentó regresar a la orilla comenzó a pedir ayuda debido a que no podía. Su yerno se metió al agua para auxiliarlo, pero poco después perdieron de vista a la víctima, y llamaron al 911 para alertar sobre lo ocurrido.
Montaron un operativo para encontrar al hombre ahogado
En el lugar se montó un amplio operativo con Policías y personal de Bomberos, quienes trabajan en el lugar para tratar de dar con el hombre.
Por el relato de las personas que estaban con la víctima, todo indica que se habría ahogado, por lo que la búsqueda se realiza especialmente en el agua.