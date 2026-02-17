Buscan a un hombre que se habría ahogado en El Carrizal

Ocurrió poco antes de las 7 de este martes, a la altura del paredón de El Carrizal, donde un hombre se metió al agua al ver una boya brillante con la intención de sacarla de allí.

Embarcación se dio vuelta el El Carrizal/ Rescate/ Bomberos.jpg La Policía y Bomberos de El Carrizal buscan al hombre que se habría ahogado al meterse al agua para sacar una boya brillante. Imagen ilustrativa. Foto: Club de Pesca General San Martín

Sus allegados señalaron que cuando intentó regresar a la orilla comenzó a pedir ayuda debido a que no podía. Su yerno se metió al agua para auxiliarlo, pero poco después perdieron de vista a la víctima, y llamaron al 911 para alertar sobre lo ocurrido.